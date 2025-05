Eestlane lõi äpi, mida kasutatakse autoralli Euroopa meistrivõistlustel

18-aastase rallisõitja Joosep Plankeni loodud äpp RallyPin on eeloleval nädalavahetusel Rootsis toimuva autoralli Euroopa meistrivõistluste etapi ERC Bauhaus Royal Rally of Scandinavia ametlik mobiilirakendus, kirjutab Eesti Autospordi Liit.

RallyPin koondab publikule mõeldud ralliinfo ja pakub rallikatsele navigeerimise võimalust. Uuteks funktsioonideks operatiivsed teadaanded ja muu ralliinfo jagamine kasutajatele.

"Oleme teinud pooleteise aastaga väga suure töö, ehitades nullist üles pealtvaatajate rakenduse, mis on nüüd valmis suurteks rallideks. Samm Euroopa tipptasemel võistlusele ei olnud kindlasti kerge, aga olen veendunud, et meie ehitatud rakendus on selleks valmis, sõnas EBS Gümnaasiumi digitehnoloogia õpilane Joosep Planken.

Planken lisas, et tal on väga hea meel on tõdeda, et ERC Bauhaus Royal Rally of Scandinavia usaldab RallyPin´i ja kasutab seda ametliku rakendusena. "Meile on see esimene ametlik koostöö Euroopa meistrivõistluste ralliga. Rootsis edukalt hakkama saamine on suureks eelduseks RallyPini edasiseks arenguks nii ERC tasemel kui ka kohalikel meistrivõistlustel."

RallyPin´i äpp on käesoleval aastal kasutusel Saksamaa, Belgia, Soome, Rootsi ja Eesti meistrivõistlustel.

RallyPin´i esimene avalik test toimus 2024. aasta Otepää talverallil. Rakenduse loomise idee sündis vajadusest muuta ralli jälgimine hõlpsamaks.