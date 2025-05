ROK: Venemaa ja Valgevene sportlased ei pääse võistkonnaaladel olümpiale

Rahvusvahelise Jäähokiliidu (IIHF) president Luc Tardif rääkis äsja Rootsis lõppenud MM-i järel, et ROK kavatseb Venemaa hokikoondised järgmistelt olümpiamängudelt eemale jätta, vahendab Reuters.

"ROK on olümpiamängude korraldaja, meie [IIHF] tegeleme ainult jäähokiturniiride endaga. Oleme ROK-i survestanud, et nad langetaksid ühel või teisel viisil lõpliku otsuse, sest olümpiamängud lähenevad ja meie peame selliseid asju teadma," ütles Tardif.

"ROK palus hiljuti, et saadaksime neile esialgse ajakava ilma Venemaata. Nii et selline on hetkeseis. Ametlik avaldus on veel ootel, kuid ROK on meile öelnud, et nad teatavad Venemaa Olümpiakomiteele, et venelased ei osale olümpiamängudel," lisas IIHF-i president.

IIHF-i presidendi väljaütlemine ajendas ROK-i tegutsema. Teisipäeva lõunal teatas ROK, et senised piirangud agressorriikide sportlaste suhtes jäävad kehtima ehk Venemaa ja Valgevene passiga neutraalsed sportlased saavad olümpiamängudel osaleda, kuid neid lubatakse võistlustulle ainult individuaalaladel.

"See otsus põhineb faktil, et määratluse kohaselt ei saa individuaalsete neutraalsete sportlaste gruppi pidada võistkonnaks. IIHF on kinnitanud, et nemad järgivad seda soovitust," teatas ROK teisipäeval.

Rahvusvaheline Uisuliit (ISU) andis hiljuti nn neutraalse sportlase staatuse neljale Venemaa iluuisutajale: Adelia Petrosjan, Alina Gorbatšov, Pjotr Gumennik ja Vladislav Dikidži. Nimetatud nelik saab neutraalse staatusega olümpia katsevõistlustel osaleda.

Lisaks said loa olümpia katsevõistlustel osaleda kuus Valgevene sportlast: Vasili Barahovski, Jauheni Puzanau, Viktoriia Safonova, Nastassia Sidarenka, Viktorija Plaskonnaja ja Uladzislau Sõtsik.

Tänavuse aasta alguses teatas IIHF, et Venemaa ja Valgevene hokiklubid ning rahvuskoondised ei saa rahvusvahelistel võistlustel osaleda vähemalt 2026. aastani. Otsus Venemaa ja Valgevene võimaliku taasliitmise kohta IIHF-i egiidi all toimuvateks võistlusteks 2026/27 hooajaks tehakse hiljemalt järgmise aasta kevadel.

Venemaa jäähokikoondis osales viimati rahvusvahelisel suurvõistlusel 2022. aasta Pekingi taliolümpial, kus jõuti finaali, kuid jäädi kullamängus 1:2 alla Soomele.