VIDEO | Hamilton sõitis vabatreeningul vastu barjääri, Leclerc taas kiireim

Seetõttu lõppes kolmas vabatreening punase lipuga ja Ferrari mehaanikud peavad nüüd kärmelt tööd tegema, et briti auto kvalifikatsiooniks korda saada.

Hamilton hit the barriers at Massenet #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/BVPeEmsjrn

Taas näitas kiireimat ringiaega tema meeskonnakaaslane Charles Leclerc, kes oli nobedaim ka esimesel ja teisel treeningul. Nüüd järgnesid talle Max Verstappen (Red Bull; +0,280) ja Lando Norris (McLaren; +0,294).

Hamiltoni oli enne avariid sõitnud välja aja, mis osutus üldjärjekorras paremuselt viiendaks (+0,563), teda edestas ka sarja üldliider Oscar Piastri (McLaren; +0,445).

Kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi kell 17.00.

The full rundown from third practice #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/jtmRLkyKgX