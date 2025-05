VIDEO | Kiireima ringi sõitnud Leclerc tegi avarii, karistada sai konkurent

Seejuures sõitis Leclerc enne kiire ringi püstitamist tagant sisse Lance Strollile (Aston Martin). Intsidendis keeras kanadalane talle ootamatult ette, kuigi raja kõrval lehvitati ka kiirema masina tulekut informeerivat sinist lippu.

Kuigi Leclerc kaotas esitiiva, siis olid Strolli masina kahjustused suuremad: Aston Martin vajas käigukasti vahetamist ja lisaks oli saanud viga masina vedrustus. Kohtunikud karistasid teda veel ühe positsiooni loovutamisega stardirivis.

Here's how Leclerc damaged his front wing



Sound on #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/lZkuzU2WoG