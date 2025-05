Kiili: see on meie hetk, oleme siia pannud väga palju südant ja energiat

"See on magus!" tõdes ERR-iga rääkides korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili. "Ma vaatan seda kolmel tasandil: esimene on see, et Eesti sport võitis. Kuidas teha Eesti sporti, mitte ainult korvpalli, suuremaks? Kui kõigi inimeste poolt armastatud pallimäng korraldab Tallinnas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, siis see on impulss, millega teha sport suuremaks."

"Teine tasand on kiitus kogu meie korvpalliskeenele, alustades klubidest, mängijatest, treeneritest ja fännidest, alles lõppu paneks alaliidu. Kolmas, veidi ketserlik küll, aga jube äge on järgmised neli aastat minna hommikul tööle! Väga suur motivatsioon!" kinnitas ta.

Eesti teenis neljapäeval Riias toimunud üritusel EM-i korraldusõiguse koos Sloveenia, Kreeka ja Hispaaniaga, kellest viimane korraldab ühtlasi 2029. aasta EM-i otsustavaid mänge. Sealjuures eelistati Eestit Leedule ja Hollandile.

"Tohutu pingelangus, aga oleme siia ka väga palju südant, armastust ja energiat pannud. See kirg ja hetk, mis Eesti praegu omab korvpallis, võitis. Hispaanial on Santiago Bernabeu ja 80 000 inimest, kreeklastel Antetokounmpod, sloveenidel Doncic ja siis oleme meie! Me lubame korvpalliarmastust ja seda, et asi on suurem kui oma kodumeeskond. See on meie hetk, ma olen õnnelik, et saame seda Eesti inimestele pakkuda," kinnitas Kiili.

Eesti delegatsiooni neljapäevases esitluses oli olulisel kohal video, mis tutvustas Eesti korvpalli- ja kultuuritraditsioone läbi laulmise ja laulupeo. Videos said sõna kahekordne maailmameister Priit Tomson, peaminister Kristen Michal ja kultuuriminister Heidy Purga. "Videod olid kvaliteedimärk, aga meie lugu oli muidugi pikem kui tänane hetk. Ma ei oska öelda, kui palju see täna enam mõjutas, aga eks ta andis selle kindluse, et Eesti inimesed ajavad kossuasja kvaliteetselt," arvas Kiili.