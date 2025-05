Korvpalliliidu president: on suur au ja vastutus midagi sellist Eestis teha

Eesti sai neljapäeval Riias toimunud FIBA Euroopa juhatuse koosolekul koos Hispaania, Sloveenia ja Kreekaga 2029. aasta EM-finaalturniiri ühe alagrupiturniiri korraldusõiguse.

"Uhke tunne on!" kinnitas Sarapuu. "Selle võidu tõi üksmeel. Kui palju te teate asju Eestis, kus valitsus ja rahvas on üht meelt - sinna juurde sekundeerib veel vabariigi president, EOK president ja kümned tuhanded fännid, kes meid on aidanud ja toetanud. Kõik on selle töö taga, loomulikult on palju tööd teinud ka meie praegune tubli meeskond."

Tänavu suve lõpus mängib Eesti korvpalli EM-il alagrupis, mida võõrustab Riia. Koondise viie mängu piletid, 2800 paketti ehk 14 000 pääset müüdi nelja tunni jooksul. "Juba tulevad sõnumid, et kuidas neid pileteid nüüd veel saab?! Ilma naljata, see huvi on väga suur, Eestis midagi sellist teha on suur au ja loomulikult ka suur vastutus. Me ei saa alt vedada, aga oleme eelnevalt natuke noorte EM-e teinud ja meil tuleb paar aastat enne [täiskasvanute EM-i 2029. aastal] sama ürituse raames proovitööna korraldada ka noorte EM. Kindlasti näitame juba seal ennast professionaalselt," kinnitas Sarapuu.

Sõelale jäänud riikidest jäid neljapäeval korraldusõiguseta Leedu ning Holland, teised võõrustajad Sloveenia, Hispaania ja Kreeka on kõik varem Euroopa meistriks kroonitud. Kuidas Eesti selliste riikide kõrval korraldusõiguse teenis? "Madalad ootused: me ei ole suur korvpalliriik, me ei räägi neli kuud enne, kes võiks saada ja kes ei võiks saada; me ajame oma asja, proovime seda teha hästi ja oleme võib-olla natuke tagasihoidlikumad ja edasipüüdlikumad.

Mis järgmise nelja aasta jooksul korvpalliliitu ootab? "Nüüd peab hakkama raha koguma! Ilma naljata, see ei ole odav üritus ja väga suur abi on, et valitsus ja Tallinna linn on valmis meid toetama," tõdes alaliidu president. "Kindlasti on korvpallil häid sõpru juba praegu, kes meid alt ei vea ja on meiega koos. Peame nüüd panema kokku projektimeeskonna, meil on hea võimalus õppida ka oma naabritelt Soomes ja Lätis, nendega arutada, millised on võimalused ja mida peab silmas pidama. Ma arvan, et me saame hästi hakkama."