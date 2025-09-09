X!

Tallinn toetab korvpalli EM-i korraldamist 1,7 miljoni euroga

Eesti korvpallikoondis
Eesti korvpallikoondis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tallinna linnavolikogu eelnõu kohaselt kiidetakse heaks kokkuleppe Tallinna linna ja Eesti Korvpalliliidu vahel, et võõrustada 2029. aasta korvpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiri.

Kokkuleppega kinnitatakse, et Tallinn toetab Eesti Korvpalliliitu kokku 1,7 miljoni euroga, et aidata korraldada korvpalli meistrivõistluste ehk FIBA EuroBasket 2029 alagrupi- ja testturniiri.

"Tallinna linnal on suur au võõrustada 2029. aastal korvpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiri. Tegemist on olulise rahvusvahelise spordiüritusega, mille toimumine Eestis toob siia tuhandeid külalisi ning loob märkimisväärset lisandväärtust nii meie spordielule kui ka turismisektorile," sõnas Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski.

Meer lisas, et Eesti vajab ka kaasaegsemat suurhalli, kus selliseid suursündmusi korraldada. "Ent kui soovime, et selliste rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamine oleks Eestis püsivalt võimalik, vajame ka uut kaasaegset suurhalli. Selleks valmistab Tallinn ette uue spordihalli rajamise projekti, et alustada riigiga ametlikke läbirääkimisi selle elluviimiseks," ütles Ossinvoski.

Korvpalli meistrivõistluste finaalturniiril mängitakse neli alagrupiturniiri neljas eri riigis. 2029. aasta võistluse korraldajateks on lisaks Eestile veel Kreeka, Sloveenia ja Hispaania. Finaalmängud peetakse Hispaanias Madridis.

Eestis EM-i korraldamise kogumaksumuseks on hinnanguliselt 7,3 miljonit eurot, millest 3,5 miljonit katab kultuuriministeerium. Tallinna linna poolt makstav toetus jaotub aastatesse 2026–2029. Enamik kuludest on seotud FIBA Europe'ile makstavate õiguste tasu ning turniiri tehnilise läbiviimisega, sealhulgas telepildi tootmise ja kaasaegsete IT-lahendustega.

Enne 2029. aasta suurvõistlust korraldatakse lisaks testturniir, et koolitada korraldusmeeskonda ja valmistuda suureks turniiriks. Selleks on planeeritud üks noortekoondiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir 2027. või 2028. aastal. Korvpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniir Tallinnas kestab 11 päeva ja selle aja jooksul peetakse 15 kohtumist, milles osaleb kuus rahvuskoondist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

