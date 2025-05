VIDEOD | Indy 500 treeningutel sai näha karme avariisid

Kõigepealt tegi Indianapolise ringrajal avarii uusmeremaalane Marcus Armstrong (Meyer Shank) ja mõni aeg hiljem ka Herta, kes sai autost küll omal jõul välja, aga vajas korraks kõrvalseisja abi, et pääseda sõidukisse, mis transportis ta arstlikku kontrolli.

