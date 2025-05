Piastri võitis ajasõidu, Tsunoda tegi hirmuäratava avarii

Koha teises stardirivis sõitsid välja britid George Russell (Mercedes; +0,137) ja Lando Norris (McLaren; +0,292) ning kolmandasse jõudsid Fernando Alonso (Aston Martin; +0,761) ja Carlos Sainz (Williams; +0,762).

Kehvasti läks koduse publiku ees Itaalia võistkonnal Ferraril, sest kumbki ei pääsenud viimasele kvalifikatsioonisessioonile kümne parema hulka. Charles Leclerc peab startima pühapäeval 11. ja Lewis Hamilton 12. kohalt.

Ajasõidu esimesel sessioonil tuli kaks korda lehvitada ka punast lippu. Kõigepealt tegi visuaalselt karmi väljasõidu Yuki Tsunoda (Red Bull) ja hiljem ka Franco Colapinto (Alpine). Mõlemad mehed pääsesid ilmselt tõsisemate vigastusteta.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Franco Colapinto suffers a big off as he makes his Formula 1 qualifying return #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/sAEc1kGrcj — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Emilia Romagna GP nime all toimuv põhisõit peetakse pühapäeval. Hetkel hoiab sarja liidrikohta 131 punktiga Piastri, kes on võitnud viimased kolm sõitu. Norris on 115 punktiga teine ja Verstappen 99 silmaga kolmas.