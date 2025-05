Martin Rump stardib Spa 24 tunni sõidul

Ka eelmisel aastal Spa 24 tunni sõidul osalenud Rump saab legendaarsel võidusõidul kihutada Porsche 911 GT3 R mudeliga ning lisaks talle kuuluvad meeskonda Antares Au (Hong Kong), Morris Schuring (Holland) ja Loek Hartog (Holland).

Tänavusel Spa 24 tunni sõidul osaleb rekordilised 76 GT3 autot. Rump võistleb Bronze Cup arvestuses, kus tuleb stardijoonele 19 masinat.

"Mul on hea meel olla tagasi GT3 auto roolis ja et avanes taas võimalus nii legendaarsel sõidul osaleda. Eelmine aasta oli Porschedele keeruline, ent saime lõpuks poodiumil käia. Usun, et sellise koosseisuga on meil võimalik teha väga korralik esitus," ütles ta.

Tänavune Spa 24 tunni sõit peetakse 28. ja 29. juunil. Mullu sai Rump Spa ringrajal oma võistlusklassis seitsmenda koha.