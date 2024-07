Rump sai Spa 24 tunni sõidu järel pjedestaalile

Rump sõitis Lionspeed x Herbethi tiimi eest ja tema kasutada oli Porsche 911 GT3 R masin. Koos eestlasega kuulusid tiimi Alessio Picariello, Alexander Fach ja Antares Au.

Kvalifikatsioonis saadi pronks-klassis 12. koht ehk üldarvestuses 47. koht. Võidusõidu ajal kogesid sõitjad nii palavat päikest kui vihmasadu ning keerulised tingimused jätsid paljud tiimid raja äärde.

Kuigi eestlase tiim ei suutnudki kogu nädala jooksul päris õiget seadistust leida, lõpetati 24 tunni sõit pronks-klassis seitsmendal kohal, mis andis üldarvestuses 22. koha. Kokku oli stardis 66 GT3-klassi autot, kellest finišisse jõudis 41 masinat. Rump koos tiimikaaslastega läbis Spa ringrajal 475 ringi.

Küll aga sai eestlane võistluse lõppedes käia ka poodiumil, sest Intercontinental GT Challenge (IGTC) sarja raames oli just Lionspeed x Herbert tiim võistluse parim pronks-klassi auto.

"Meil oli väga keeruline nädal ja tegelikult oli see paras ime, et jõudsime täiesti arvestatavat hoogu näidates finišisse," sõnas Rump pärast võistlust. "Paaril viimasel tunnil ei töötanud meil ka enam veojõukontrolli sensor, mis tegi lõpuni tulemise veelgi raskemaks."

"Mõned nädalad tagasi vahetatud rajakate muutis tänavuse aasta Spa sõidu hoopis teistsuguseks ja ka varasemalt töötanud optimaalsed seadeid ei suudetud päris lõpuni tänavu paika ajada. Meie peamine ülesanne oli teha puhas sõit ja vältida karistusi, mis meil ka enam-vähem õnnestus. Samuti suutsime vältida kontakte."

"Kindlasti ei olnud see tulemus päeva lõpuks see ootus, millega me võidusõidule vastu läksime, ent nähes kui palju oli võidusõidul katkestamisi, on juba lõpuni tulemine saavutus omaette," rõõmustas ta. "Soovin tänada ka kõiki toetajaid, kes kaasa elasid ja lähiringi, kes minuga sellel teekonnal kaasas on."

Üldarvestuses läks esikoht Belgia tiimile Comtoyou Racing (Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo), kes läbis 24 tunniga 478 ringi.