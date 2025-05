Pacers saatis Cavaliersi suvepuhkusele

Veerandfinaalseeria viies mäng kulges sarnase stsenaariumi järgi, mis esimesed kaks mängu Clevelandis: võõrustaja saavutas teisel veerandil 19-punktilise eduseisu, aga Pacers ei andnud alla ja poolajapausiks oli Cavaliersi edu neli punkti.

Indiana klubi tegi seejärel suurepärase kolmanda veerandi ja läks ise 12 punktiga juhtima ja kuigi Donovan Mitchelli kolmene poolteist minutit enne mängu lõppu tõi Cavaliersi kolme punkti kaugusele, näitas Pacers otsustavatel hetkedel kindlust ning teenis otsustava 114:105 (19:31, 33:25, 33:20, 29:29) võidu.

Tyrese Haliburton viskas Pacersi eest 31 punkti ning lisas veel kaheksa korvisöötu ja kuus lauapalli, Pascal Siakam toetas 21 punktiga ning Aaron Nesmith tegi 13 punkti ja 13 lauapalliga kaksikduubli. Neljandas mängus pahkluud vigastanud Cavaliersi täht Donovan Mitchell naasis ellujäämismängus platsile ja kogus 35 punkti.

"Ma ei suuda seda uskuda. Ei taha uskuda," ütles Mitchell pärast mängu. "Ma armastan siin areenil mängimist. Me kaotasime kodus kolm mängu, vedasime tervet linna alt. See koht on tõeliselt eriline ja me ei teinud oma ära."

Teist aastat järjesti poolfinaali murdnud Pacers ootab vastast New York Knicksi ja Boston Celticsi seeriast, mida Knicks juhib kolm-üks.

Denver Nuggets juhtis Oklahoma City Thunderi vastu viiendas mängus terve teise ja kolmanda veerandi ning hoidis otsustava veerandi alguses veel kaheksapunktilist eduseisu, aga Thunder kaevas end kaotusseisust välja ja jõudis kolm ja pool minutit enne lõpusireeni eduseisuni.

Järgnes tasavägine heitlus ning Nikola Jokici järjekordne pöörane kaugvise viigistas minut ja 40 sekundit enne mängu lõppu seisu, kuid Thunder skooris mängu viimasest 11-st punktist üheksa ja vormistas 112:105 (27:28, 27:28, 24:30, 34:19) võidu.

Jokic tegi taaskord hiiglasliku esituse, kui kogus 44 punkti ja 15 lauapalli, Jamal Murray lisas 28 punkti. Jokici peamine rivaal MVP auhinna valimisel, Shai Gilgeous-Alexander oli 31 punktiga Thunderi resultatiivseim, lisaks kogus kanadalane seitse korvisöötu ja kuus lauapalli.

Thunder juhib seeriat kolm-kaks ning võib edasipääsu kindlustada öösel vastu reedet, kui Denver võõrustab kuuendat mängu.