Euroliiga klubi lahkub FIBA tippsarja

Alba on mänginud alates 2000. aastast tosin hooaega Euroliigas ja tosin hooaega selle korraldajate tugevuselt teises sarjas ULEB Cup või EuroCup.

Nüüd aga otsustati liituda taas FIBA süsteemiga, kus oldi ka 1990. aastatel, mida jääb kaunistama 1995. aasta Koraci karikaturniiri võit.

"Liitudes korvpalli Meistrite liigaga avame uue põneva peatüki ja reageerime Euroopa korvpalli muutuvale maastikule," lausus Alba tegevdirektor Marco Baldi.

"Meil on Euroliigaga pikk traditsioon ja meie eesmärk on alati mängida võimalikult konkurentsitihedas keskkonnas. Euroliigasse pääsemise tingimused on viimastel aastatel aga dramaatiliselt muutunud."

"Koos oma väärtuste ja programmiga, mis keskendub rahalisele jätkusuutlikkusele koostööle ja spordiala arendamisele, tahame jätkuvalt aidata kujundada Euroopa korvpalli ökosüsteemi."

"Oleme kindlad, et FIBA juhitavad Euroopa võistlused kasvavad lähiaastatel märkimisväärselt, mistõttu otsustasime liituda korvpalli Meistrite liigaga," jätkas tegevjuht.

Euroopa korvpallis on alates sajandivahetusest andnud tooni tippklubidest koosnev Euroliiga, mida ei mängita rahvusvahelise alaliidu (FIBA) egiidi all. FIBA lõi sellele 2016. aastal vastukaalus Meistrite liiga (Basketball Champions League ehk BCL), mis pole aga seni võrdväärselt konkureerida suutnud.

Tänavu kevadel teatasid aga NBA ja FIBA ühiselt, et arutavad ühise Euroopa liiga loomist ning selle ettevõtmisega tahetakse heita Euroliigale uus väljakutse.