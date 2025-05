Eestlannad võivad vibulaskmise MK-etapil omavahel vastamisi minna

Lisell Jäätma näitas esimesel võistluspäeval klassi, kui teenis kvalifikatsioonis 704 silma. See andis talle 43 konkurendi seas kaheksanda koha ning vabapääsme 1/16-duellidesse.

"Olen väga elevil ja ootan võistlust suure põnevusega. Veidi on ka ärevust, sest tunnen, et vibuseadistus pole veel päris paigas, kuid loodan, et kõik sujub," ütles Jäätma enne võistlust.

Maailma edetabelis kuuendal kohal asetsev Meeri-Marita Paas ebaõnnestus kvalifikatsioonis ning 693 punkti andis talle 25. asetuse. Eesti võistlejate vaatest on olukord eriti nukker, sest kui Paas pääseks 1/32-duellist edasi, läheks ta vastamisi kaasmaalase Jäätmaga ehk edasipääsu saaks vaid üks eestlanna.

Vahetult enne võistlust haigestunud Robin Jäätma teenis kvalifikatsioonis 693 silma ning teenis 65 mehe seas 43. koha. Jäätma tõdes enne võistlust, et ta pole veel uue vibuseadistusega harjunud ning kvalifikatsioonivõistlusel purunesid tema vibul laagrid.

Segatiimide arvestuses on Eesti 17 riigi seas 12. kohal ja reedel minnakse kaheksandikduellis vastamisi Itaaliaga.

Eesti koondis jättis MK-hooaja avaetapi USA-s vahele, Hiina etapp on nende jaoks ühtlasi hooaja esimene.