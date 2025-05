Võimas neljas veerand sillutas Olympiakosele tee poolfinaali

Seeria esimesed kaks mängu kodus võitnud, aga siis kolmanda mängu võõrsil kaotanud Olympiakos jäi neljandas mängus varakult tagaajaja rolli ning võõrustaja eduseis paisus teisel veerandil üheksale punktile, kuid poolajapausile mindi Reali 47:42 eduseisul. Olympiakos alustas kolmandat veerandit väikese spurdiga ning läks siis veel seitsmega juhtima, aga Real jõudis otsustava veerandi eel kolme punkti kaugusele.

Olympiakose mehed läksid neljanda veerandi alguses kaugviskejoone tagant hoogu ning Kreeka klubi saavutas 14:2 spurdi abil 15-punktilise edu.

Võõrustaja jätkas pusimist ning suutis vahet lihvida, aga Sasha Vezenkov tabas kaks minutit enne lõpusireeni külmaverelise kolmese, mis viis Olympiakose taas seitsmega juhtima. Lõpp läks rabedaks ning Madrid sai veel kahepunktilises kaotusseisus viimase rünnaku, aga Alberto Abalde kaugvise ei kukkunud ja Olympiakos realiseeris 86:84 (16:21, 26:26, 26:18, 18:19) võiduga edasipääsu Final Fouri.

Pahkluuvigastusest taastunud Evan Fournier kerkis 23 punktiga üleplatsimeheks, Kostas Papanikolaou tabas neli kaugviset ja panustas 12 silmaga. Reali resultatiivseim oli 21 punkti kogunud Mario Hezonja, kes haaras lisaks kuus lauda.

Reedel peetakse Euroliigas kaks mängu, nii Ateena Panathinaikosel kui Monacol on võimalus oma veerandfinaalseeria lõpetada. Fenerbahce on juba edasipääsu kindlustanud. Final Four toimub tänavu Abu Dhabis.