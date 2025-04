Monaco ja Olympiakos teenisid veerandfinaalis teise võidu

Avamängus Barcelona vastu 17-punktilise võidu teeninud Monaco alustas ka teist mängu hästi ning läks teise veerandi alguses kümnega juhtima. Poolajapausiks juhtis võõrustaja 49:40, aga kolmandal veerandil paisus edu 14 punkti peale.

Veerandfinaalseeria teises mängus oli pinget õhus palju ning kolmandal veerandil läksid meeskonnad omavahel tõuklema.

Emotions are running high in Monaco again pic.twitter.com/rUOeFwXIQO