Piastri võitis ja kerkis üldliidriks

Esikoha mõttes olulisim hetk sündis kohe pärast starti, kui teiselt positsioonilt teele läinud Piastri sai esimesse kurvi napilt enne kvalifikatsiooni võitnud Max Verstappenit (Red Bull), mispeale sõitis hollandlane šikaani otseks.

Sellega liidrikoha säilitanud Verstappenile määrati siiski viiesekundiline ajakaristus, kuna valitsev maailmameister ületas valgeid jooni ja nii sai esimeseks ikkagi Piastri, kes edestas konkurenti lõpuks 2,672 sekundiga.

Lights out! It's a chaotic start to the Saudi Arabian Grand Prix!! #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/VbWKlrLmmt