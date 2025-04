Verstappen edestas Piastrit ühe sajandikuga, Norris sõitis vastu rajapiiret

Verstappen sai kvalifikatsiooni viimases voorus parimal ringil kirja aja 1.27,294, millega edestas McLareni pilooti Oscar Piastrit vaid ühe sajandiksekundiga.

"Olen väga õnnelik. Ausalt öeldes ei oodanud, et teenin parima stardikoha, aga auto ärkas õhtul ellu ning sõitmine oli palju nauditavam," sõnas Verstappen kvalifikatsiooni järel.

"Homme on kõik veel võimalik. Meie tempo on hea. Kindlasti tuleb raske sõit, aga rehvid on veidi pehmemad kui eelmisel aastal, nii et loodame, et see tuleb meile kasuks," ütles Piastri.

Kolmanda stardiruudu hõivas George Russell (Mercedes; +0,113) ja tema kõrvalt stardib Charles Leclerc (Ferrari; +0,376). Neile järgnesid Kimi Antonelli (Mercedes; +0,572), Carlos Sainz Jr. (Williams; +0,870), Lewis Hamilton (Ferrari; +0,907), Yuki Tsunoda (Red Bull; +0,910) ja Pierre Gasly (Alpine; +1,073).

MM-sarja üldliider Lando Norris (McLaren) jõudis viimasesse sessiooni, kuid põrutas juba viiendas kurvis vastu seina, lõhkus masina ära ja pidi seetõttu otsustavat vooru raja äärest jälgima.

This is the moment that cost Lando Norris a chance at pole position tonight #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/QvzYSUYrha — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

Aston Martini kanadalasest piloot Lance Stroll tegi negatiivset ajalugu, kui jäi 75. korda kvalifikatsioonis pidama esimesse vooru. Sellega ületas ta seni taanlasele Kevin Magnussenile kuulunud rekordi (74).

Põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 20.00.