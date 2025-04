Taaramäe pälvis Mersini velotuuri üldarvestuses neljanda koha

Finaaletapil sõideti 120 kilomeetrit Mersini linnas. Grupifinišis teenisid kaksikvõidu poolakad Jakub Mareczko (Mazowsze Serce Poski; 2:28.06) ja Tomasz Budzinksi (Voster ATS Team). Kolmanda koha sai Eritrea rattur Milkias Maekele (Bike Aid). Taaramäe veeres üle finišijoone 77. positsioonil, vahendab EJL.ee.

"Peaeesmärk oli sõidul terveks jääda, sest enne etappi oli juba selge, et kokkuvõttes muutusi ei tule," rääkis Taaramäe. "Mul on hea tiim ja nende ülesanne oli see neljas koht ja 20 UCI punkti minu näol koju tuua."

Mersini velotuuri võitis Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Stefan de Bod (Terengganu Cycling Team), jättes selja taha belglase Lennert Teugelsi (Tarteletto – Isorex; +0.41), taanlasest klubikaaslase Mathias Bregnhöj (+1.01) ja Taaramäe (+1.10).