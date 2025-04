Kibbermann: kõige magusam oleks see, kui suudaksime Raelt kuldse hooaja röövida

Finaalseeria kahes esimeses mängus on mõlemad finalistid suutnud ära kasutada oma koduväljakueelise. Kui neljapäeval sai Rae oma saalis närvekõdi pakkunud mängus 3:2 võidu, siis pühapäeval jäi koduplatsil 3:1 peale TalTech/Macta Beauty.

Sel hooajal juba nii Balti liiga võitnud kui ka Eesti karikavõitjaks kroonitud Rae jäi avagemis 25:19 peale, kuid seejärel ohjas mängu tiitlikaitsja. TalTech võitis teise geimi 25:20, kolmanda 25:17 ja neljanda juba 25:11 ülekaaluga.

TalTech oli pühapäeval selgelt parem just rünnakul ja blokis. Kui Janis Sirelpuu hoolealused lahendasid rünnakuid 38-protsendiliselt ja kogusid 16 blokipunkti, siis Raigo Tartriku näpunäidete järgi mängivate naiste rünnakuefektiivsus oli 28 protsenti ja blokist teeniti seitse punkti.

Kolme võiduni peetav finaalseeria jätkub 12. aprillil Rae koduväljakul.

***

Kas finaalseeria on põnevalt alanud?

Liis Kiviloo: Loomulikult, sest oli teada, et tuleb hästi pingeline seeria. Mõlemad võistkonnad on hooaja lõpus oma parimas vormis ja hetkel on seis igati põnev. Paneme edasi!

Karolina Kibbermann: Ma olen ikkagi sisimas kogu hooaja lootnud, et mingisugune seeria kujuneb hästi põnevaks ja pingeliseks ning mul on hea meel, et see on just hooaja lõpus, kus mängitakse kõige olulisema tiitli peale.

Täna jäi peale TalTech. Karolina, mida te paremini tegite?

KK: Oma vead on sellised asjad, mis on meid viimastes mängudes palju kimbutanud. Neid kipub meil palju tulema. Täna oli üks eesmärk vastast rohkem surve all hoida ja seeläbi ise mitte nii palju eksimusi teha või neile punkte anda. Tundub, et see toimis.

Liis, oli üsna üllatav, et täna kaotasite, arvestades kogu senist hooaega.

LK: Nagu Karolina ütles, siis esimeses mängus tegime meie vähem vigu, sellest tuli ka võit. See oli määrav element. Täna oli vastupidi, et meie tegime palju vigu. Julgeks öelda, et mängisime oma ühe hooaja kõige kehvema mängu. Paraku nii on, aga see teebki kogu seeria põnevamaks. Eks järgmistes mängudes saame teada, kuidas see kõik lahti rullub.

Eesti meistrivõistlustel polnud Rae pidanud seni ühtegi kaotust vastu võtma.

LK: Jah, see oli meie esimene kaotus Eesti meistrivõistlustel. Valusal ajal tuli, aga samas ongi põnev, sest sellised mängud toovadki sära silmadesse ja niimoodi on põnev hooaega lõpetada.

Rae võitis avamängu kodus, täna võitis TalTech teise mängu kodus. Kas koduplatsieelist on tunda?

KK: Jah, selle hooaja üks märksõna on Juuliuse Jüngrid, kes on TalTechi ülikooli poolt kokku pandud punt, kes on meile väga vingelt kodusaalis kogu hooaja kaasa elanud. Ma väga loodan, et nad tulevad kolmandale mängule Rae koduväljakule lärmi tegema. Nemad on tõesti see, mis on meid sel hooajal olulistel hetkedel sütitanud.

Liis, kui palju publikut teie saali mahub?

LK: Viimastel mängudel tundub, et ruumi hakkab väheks jääma. Meie fännid on kogu aeg ilusti kohal olnud ja isegi käisid detsembris Tartus karikafinaali vaatamas. Ka täna olid nad TalTechi fännide seas olemas.

Lõpetuseks, kui pikaks finaalseeria läheb?

LK: Seda ei oska ennustada. Meie üritame ikkagi endast parima anda, et seda võimalikult lühikesena hoida. Ma arvan, et Karolina nõustub sellega. Aga kui Rae poole pealt rääkida, siis noortele mängijatele, kes on suure arenguhüppe teinud, oleks see väga suur saavutus. Pluss kõik kolm tiitlit sellest hooajast võtta oleks suur saavutus ka minule endale.

KK: Ma arvan, et meie kõige magusam hetk sel hooajal oleks see, kui suudaksime Raelt kuldse hooaja röövida ja ise lõpetada hooaeg sellise punktiga, et kõigile jääb suhu hea maik.