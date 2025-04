Madis Kallas kandideerib Eesti Kergejõustikuliidu presidendiks

2006. aastast kergejõustikuliitu juhtiv Erich Teigamägi, kes tähistab pühapäeval 55. sünnipäeva, presidendi postile enam ei kandideeri ja jätkab tööd juhatuses.

Endine mitmevõistleja Kallas kinnitas ERR-ile, et kandideerib kergejõustikuliidu presidendiks ning tegi otsuse teatavaks Saaremaal Kihelkonna kooli väikses võimlas, kust ta koolipoisina kergejõustikupisiku külge sai.

"Eesti kergejõustikku on viimased 19 aastat väga hästi juhtinud Erich Teigamägi. Kui tema teatas eelmisel kevadel, et ta enam ei jätka ja üks ajastu saab läbi, siis minu poole pöördusid väga mitmed inimesed. Nende hulgas ka tippsportlased, treenerid, klubijuhid, kes hakkasid vaikselt seda mõtet mulle siis esitlema," selgitas Kallas.

"Alguses olin pigem äraootaval seisukohal, kuid üha rohkem seda mõtet peast läbi lastes hakkasin mõtlema, et arvatavasti minust on kergejõustikule rohkem kasu nii-öelda jooksuraja väliselt, kui minevikus oli ise staadionil võisteldes, ja sealt see otsus sündis. Ma olen kergejõustikuga seotud olnud ligemale 40 aastat ja ega ma ei ole suutnud sellest lahti lasta. Kui mulle antakse võimalus veel enam Eesti kergejõustiku jaoks ära teha, siis ma arvan, et õige hetk on just praegu."

Kergejõustikuliit on Kallase sõnul Eesti üks paremaid ja kõrgemal tasemel olevaid spordialaliite.

"Mis teeb Eesti kergejõustiku ainulaadseks Eesti spordialade hulgas on see, et sisuliselt aastast 1918, kui Eesti vabariik sündis, ei ole kümnendit, kus meil ei oleks olnud maailma tipus mõnda kergejõustiklast. Meil on pikad traditsioonid võistluste korraldamisel, meil on aastakümneid kestnud TV 10 Olümpiastarti sari. Meil on väga palju vundamendiplokke, mille najal me saame täna öelda, et Eesti kergejõustik on üks paremaid ja kõrgemal tasemel olevaid spordialaliite. Inimesed tahavad medaleid ja kergejõustik on neid medaleid pakkunud."

Valituks osutuna soovib Kallas esimese eesmärgina kasvatada kergejõustiku kogukonda, mille läbi leida kanaleid ja kontakte, kust tuua täiendavat raha medalite võitmiseks.

"Me teame, kui suur on läbi sajandi olnud Eesti kergejõustiku kogukond või võrgustik, aga väga paljud nendest on jäänud kergejõustikust kaugele. Olgu need Eesti meistrivõistluste medalistid läbi aastakümnete, olgu need Eesti koondist esindanud sportlased või Eesti kõigi aegade edetabelisse 200 parema hulka kuulunud sportlased või TV 10 Olümpiastarti sarjas osalenud tuhanded noored. Nendest paljud on praegu õpetajad, treenerid, ettevõtjad, poliitikud," sõnas Kallas.

"Minu soov oleks ehitada veel suuremaks kergejõustiku kogukond, et läbi selle anda tuge maakondlikele kergejõustikuklubidele ning anda rohkem tuge ka sellisele teaduspõhisele lähenemisele. Ja midagi pole salata, alati on ka vahendeid vaja juurde. Loodan läbi sellise kaasamise leida neid inimesi, kes oleks valmis täiendavalt panustama kergejõustiku hea käekäigu eest või nad teavad inimesi, kes oleks valmis seda tegema."

Klubidega suheldes on Kallas saanud positiivset tagasisidet. "Ma olen otseselt suhelnud alaliidu klubidest umbes pooltega. Kokku on pisut üle 60 klubi. Lisaks olen suhelnud mitmete tippsportlastega. Tagasiside on olnud äärmiselt positiivne. See on ka andnud mulle julgustust juurde. Klubide, tippsportlaste, treenerite ja loomulikult ka sponsorite toetus on minule olnud oluline. Muidu ma ei oleks seda teekonda ette võtnud."

63 klubi valivad kergejõustikuliidule uue presidendi tänavu 6. mail.