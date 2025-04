Pogacar võitis soolosõiduga maineka Flandria klassiku

Pogacar jättis distantsi viimasel tõusul teised kaasjooksikud Mathieu van der Poeli (Alpecin-Deceuninck), Wout van Aerti (Visma-Lease A Bike), Mads Pederseni (Lidl-Trek) ja Jasper Stuyveni (Lidl-Trek) endast maha ning sai viimased 18 kilomeetrit suurema pingeta vändata.

Teine koht selgus finišisirgel, kui tugeva lõpuspurdiga pani oma paremuse maksma Pedersen (+1.01). Mullune võitja van der Poel hõivas kolmanda koha, van Aert lõpetas neljandana ja Stuyven viiendana. Ühtegi eestlast stardis ei olnud.

.@TamauPogi on his way to his second Ronde! #RVV25 #FLCS pic.twitter.com/v3Elv9Wqft