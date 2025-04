FIS lubas Norra kahevõistluse treeneri tagasi tööle

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) määras Johansenile ja mitmele teisele Norra koondise liikmele tähtajatu tegutsemiskeelu, kui tuli välja, et Norra koondise sportlased kasutasid suusaalade MM-il manipuleeritud hüppekombinesoone. Johansen oli tegutsemiskeelu all alates 12. märtsist.

"Kuna hooaeg on läbi ja rohkem FIS-i üritusi ei toimu, siis see on asjade loomulik käik," kommenteeris FIS-i võistlusdirektor Lasse Ottesen telefonisõnumi vahendusel Norra rahvusringhäälingule (NRK).

"Trulsi tegutsemiskeeld lõpetati. FIS jätkab veel mõningate asjade uurimist enne, kui otsustavad, kas juhtumiga edasi minna, kuid keeld on tühistatud," lisas Johanseni advokaat Espen Auberg.

Norra suusaliidu kahevõistluse komitee juhi Edgar Fossheimi sõnul kahtlustas FIS, et Johansen vahetas salaja välja Jörgen Graabaki suusad, millel olevat olnud suusaside, mis läks reeglitega vastuollu. Norrakad on seda süüdistust järjekindlalt eitanud.

"Olen rõõmus, et nad ei leidnud põhjust Trulsi keeldu pikendada. Nüüd peame lihtsalt jälgima edasisi arenguid kuni kõik on korras. Ma loodan ja usun, et nii ka läheb," sõnas Fossheim NRK-le.

Teisipäeval teatas FIS, et Norra suusahüppajate Marius Lindviki, Johann Andre Forfangi, Robin Pedersoni, Kristoffer Sundali ja Robert Johanssoni ajutised võistluskeelud on tühistatud ning sportlased saavad koheselt treeningutega jätkata.