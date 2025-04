Ametliku kandidatuuri esitanud Klavanit toetab üle 40 klubi

"Kandideerimiseks vajalikud allkirjad olid koos juba jaanuaris, nii et sealtmaalt on kogu energia läinud programmi tutvustamisele ning klubidega suhtlemisele. See on kinnitanud usku, et ajame õiget asja – nüüdseks on neid klubisid, kes on asunud minu programmi, meeskonda ja presidendiks kandideerimist toetama, juba üle 40 ning kolm kuud on veel ees. Nii et valimistepäev tuleb pingeline, sest tulemust ei määra ainult paberil olevad allkirjad, vaid klubide reaalne tahe muutusi ellu viia," sõnas Klavan pressiteate vahendusel.

Järgmised nädalad ja kuud toovad veel mitmeid kohtumisi ja arutelusid klubide ning jalgpallikogukonnaga laiemalt. Klavani kampaania keskmes on avatus, koostöö ja sisuline dialoog. "See, kuhu Eesti jalgpall liigub, sõltub meist kõigist. Mul on hea meel, et nii paljud on valmis kaasa rääkima ja panustama. Minu fookus on selge – avatud juhtimine, tugevad ja jätkusuutlikud klubid, treenerite töö väärtustamine ning innovatsiooni ja tehnoloogia kasutamine jalgpalli arendamiseks," kinnitas Klavan. "Eesti jalgpall vajab tugevat visiooni ja tiimi, et asjad reaalselt liikuma panna. Eesti jalgpall vajab muutust. Olen tänulik kõigile, kes on kohtumistele tulnud, oma mõtteid jaganud ja mind toetanud," lisas ta.

Eesti Jalgpalli Liidu presidendivalimised toimuvad EJL-i üldkogul 19. juunil. Lisaks Klavanile kandideerib ka pikalt alaliitu juhtinud Aivar Pohlak. Uueks presidendiks saab kandidaat, kes kogub enim hääli ning kelle poolt hääletab üle poole kohalviibinud liikmetest.

Ragnar Klavani kandidatuuri esitasid: