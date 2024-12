Klavan: usun, et Eesti jalgpallil on suurem potentsiaal

Eesti jalgpallikoondise pikaaegne kapten Ragnar Klavan teatas teisipäeval, et lõpetab oma eduka mängijakarjääri ning kandideerib järgmisel kevadel Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks. Ta ütles ERR-ile, et tahaks Eesti jalgpalli tuua rohkem koostööd ja innovatsiooni.

39-aastane Klavan pidas Tallinnas pressikonverentsi, mille alguses kuulutas oma mängijakarjääri lõppenuks. "Jalad ei pidanud vastu!" naljatles Klavan ERR-ile. "Kätte jõudis see päev, kus tõesti jätsin hüvasti oma esimese armastusega ehk selle jalgpalli tagaajamisega väljakute peal ja profimängija karjääriga."

Keskkaitsja profikarjäär algas 2001. aastal ning järgmise 23 aasta jooksul mängis ta 19 hooaega välisliigades, sealhulgas Inglismaa Premier League'is, Saksamaa Bundesligas ning Itaalia Serie A-s.

"13-aastaselt Viljandis oma toas unistuse tekitamine ja selle täide viimine ei ole ka nii lihtne," rääkis ta. "Need on muidugi highlight'id (kõrghetked - toim), aga kõrghetk on ka Eesti koondisesse jõudmine, sest selle unistuse tegin väiksemateks tükkideks ja üks kindel unistus oli Eesti A-koondise esindamine. Esimene välisleping, sealt hakkasid asjad edasi liikuma, mis päädis sellega, et sai kolm maailma tippliigat ära proovitud."

Mida ütleks Klavan noortele jalgpalluritele, kes on alles oma karjääri alguses, aga sihivad samadesse kõrgustesse, kuhu Eesti koondise kapten oma eduka karjääri jooksul jõudis?

"Unistage suurelt. Naiivsus ja sinisilmsus unistuse tekitamisel on väga tähtis, aga sealt ka kohe aru saada, et kui soovid seda teostama hakata, siis pead väga palju vaeva nägema ja aru saama, et pead teistest rohkem vaeva nägema," vastas Klavan.

Ühtlasi kuulutas Klavan pressikonverentsil välja, et plaanib järgmisel kevadel Aivar Pohlaku viienda ametiaja lõppedes kandideerida Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks. "Otsus kandideerida on kindlasti mõjutatud sellest, et ma näen ja usun, et Eesti jalgpallil on suurem potentsiaal," selgitas ta.

"Kindlasti üks asi, mille pärast põhjamaalased on läbi ajaloo suutnud väga suuri asju teha, on kaks sõna - koostöö ja innovatsioon," jätkas ta. "Innovatsioon on suurel määral kooskõlas koostööga, teistpidi mõtlen koostöö all ka juhtimist. See on avatud, läbipaistev ja koostööle suunatud ja see on alati olnud põhjamaalaste tugevus. Isiklikult näen, et selles on meil veel peidus väga suur potentsiaal."