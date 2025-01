Klavan avalikustas oma tiimi, koosseisus ka Martin Herem

"Kui Ragnar Klavan kutsub oma meeskonda mängima ja sa oled spordihuviline, siis see püüab tähelepanu ja ma kaalusin seda väga pikalt," lausus Herem ETV saatele "Pealtnägija". "Ma olen Ragnariga rääkinud mõned tunnid ja lugenud tema materjale. Mõelnud pikalt ja lõpuks ma mõtlesin, et võib olla on see võimalus ühiskonda panustada."

Eesti Jalgpalli Liidu presidenti valivad 106 klubi. Aasta alguses sai Klavan kandideerimiseks vajalikud 16 toetusallkirja kokku ja avalikustas kolmapäeval inimesed, kes temaga koos juhatusse pürgivad.

Jalgpalli seest tulevad näiteks endine koondise peatreener ja kapten Martin Reim ning 46 korda väljakul käinud väravavaht Mihkel Aksalu. Eemalt aga tehnoloogiaettevõtja Andres Birnbaum, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Sandra Särav ning endine kaitseväe juhataja, kindral Martin Herem.

Mis võiks olla nende roll? Herem vist koondise treeningkava ei koosta. "No vaatame, äkki tal on see pädevus," muigas Klavan vastuseks. "Ma arvan jah, et tema persoon kindlasti toetab tugevalt regionaalset jalgpalliarengut, mis on väga suuresti tagaplaanile jäänud praegusel hetkel."

Herem tõi kujundliku võrdluse. "Kõigepealt ma aitan tal võib-olla mõelda, kuidas jalgpalliliidu tegevust tuleks sättida, aga kindlasti ei ole minu ülesanne mitte arendada Eesti jalgpalli, vaid mind on pigem kutsutud selliseks ühiskondlikuks äärekohtunikuks," lausus ta.

"Võib-olla üks asi on see, kuidas organisatsioonis informatsiooni edasi liigutada ja kontrollida, kas see tegelikult ka on kohale jõudnud või ei ole inimestele see olnud meeldiv ja nad lihtsalt väidavad, et nad ei tea või ei saa aru. Loodetavasti olen kaitseväe juhataja ametist midagi selles suhtes ka õppinud."

Klavan on end ümbritsenud professionaalse kampaaniameeskonnaga, kelle seas on kommunikatsiooniekspert Annika Arras, aga ka president Kersti Kaljulaidi lähitiimi kuulunud ning talle mullu Eesti olümpiakomitee presidendikampaaniat teinud Tiit Riisalo ja Taavi Linnamäe.

"Nendega läksid teed väga ilusti kokku ja leidsime ühise keele, et selle kampaania raames mind aidata. Eks see sport-poliitiku tool on minu jaoks uus ja pean siin kiirelt ujuma õppima, aga nemad on siis väga väärtuslik osa minu meeskonnast, siis kampaaniameeskonnast."

Klavani sõnul leidis ta vajalikud inimesed omal initsiatiivil. Kes katab kampaaniakulud? "Vaadates, kui hea ja professionaalne see tiim on, siis need Liverpooli säästud hakkavad ära kuluma. Mina katan need kulud."