Klavan edasiste plaanide avalikustamisest: ootame üldkogu kuupäeva

Klavan teatas 10. detsembril oma mängijakarjääri lõppenuks ning avalikustas siis, et kandideerib Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks. Ta tõdes toona, et on alles protsessi alguses ning peab oma kandidatuuriga alustama nullist, aga tema plaan on viia Eesti jalgpall FIFA maailma edetabelis esimese 50 sisse.

Eesti koondist 130 mängus esindanud Klavan rääkis aastalõputurniiril Soccernet.ee-ga ning ütles, et avab oma plaane, kui selgub alaliidu presidendivalimiste ehk üldkogu kuupäev.

"Tähtis on teada saada, millal presidendivalimised on ehk millal üldkogu toimub. Niipea kui sellest teavitatakse, olen valmis enda kandidatuuri ametlikult üles seadma," ütles ta portaalile.

Eesti Jalgpalli Liit on tavapäraselt üldkogu kokku kutsunud kevadel ning Klavan peab alaliidule vähemalt 60 päeva enne üldkogu toimumist oma kandidatuuri esitama. Soccernet.ee kirjutas, et alaliit teatab üldkogu toimumisaja 90 päeva enne selle toimumist, mullu koguneti 5. aprillil.

"Võtab küll aega, kuni ma kõigi liikmeteni ja klubideni jõuan, aga see on kindlasti väga tähtis," lisas Klavan. "Visioon ja plaan on olemas. Vaja on asjad paika timmida ja järgnevate infokildudega välja tulla. Oleme oma tiimiga heas seisus."

