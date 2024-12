Klavan kuulutas karjääri lõppenuks, kandideerib jalgpalliliidu presidendiks

Eesti jalgpallikoondise pikaaegne kapten ning mitmes välismaises tippliigas mänginud Ragnar Klavan teatas teisipäeval, et lõpetab oma eduka mängijakarjääri. Ühtlasi ütles ta, et kavatseb kandideerida Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks.

"Kätte on jõudnud see päev, kus pean kahjuks ütlema head aega oma esimesele armastusele. Panen punkti 24 aastat kestnud sõidule ehk oma profijalgpalluri karjäärile," ütles 39-aastane Klavan. "Seisan täna siin teie ees, head jalkafännid, ja ütlen aitäh, et olete minuga sel teel kaasas olnud."

39-aastane Klavan mängis lõppenud hooajal JK Tallinna Kalev ridades. Oma eduka karjääri jooksul on ta mänginud Liverpoolis, Augsburgis, Cagliaris, samuti Hollandi ja Norra klubides. Ta valiti seitsmel korral Eesti parimaks jalgpalluriks, koondise eest jooksis ta platsile 130 mängus.

"24 aastat kuidagi sõnadesse panna ei tundu praegu minu jaoks lihtsam. Lihtsam tunduks see teekond uuesti läbi käia. On olnud märgilisi hetki ja erilisi inimesi," lisas keskkaitsja. "Olen uhke, et viisin ellu oma unistuse jõuda Inglismaa kõrgliigasse ning sain aidata Eesti rahvuskoondist läbi karjääri. Üks pikk ja minu jaoks kindlasti väga edukas ring on nüüd täis saanud ning aeg on mängimisega hüvasti jätta."

Klavanist sai selle aasta aprillis jalgpalliliidu juhatuse liige ning teisipäeval avalikustas ta, et kandideerib järgmisel kevadel Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks.

"Minu unistus ja visioon on viia meie jalgpall tervikuna uuele tasemele. Ma kindlasti ei kandideeri jalgpalliliidu presidendiks, et vastanduda Aivar Pohlakule, vaid selleks, et ma näen, et meil on suur potentsiaal Eesti jalgpallis ja kandideerin selle tuleviku pärast," ütles ta.

Klavan ütles, et tema eesmärk oleks Eesti jalgpall tüürida FIFA maailma edetabelis esimese 50 sisse. Samas täpsustas ta, et otsus presidendiks kandideerida on värske ning ta ei ole veel alaliidu liikmetega suhelnud. "Kevadel on valimised, liikmed otsustavad," ütles Klavan.

"Programmi loomiseks kaasame ja kohtume laia ringi ekspertidega, samuti kõigi huvitatud jalgpalliliidu liikmetega. Kui tiim ja põhimõtted on paigas, siis saavad need ka avalikuks," lisas ta.