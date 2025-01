Klavan sai kandideerimiseks vajalikud hääled kokku

"Juhatuses oldud aeg andis mulle väärtusliku sissevaate alaliidu toimimisse ning arusaama, mis vajab muutmist ja mida tuleks säilitada. Juhatusest taandumine on ajendatud isiklikust soovist keskenduda järgmistele sammudele, mille eesmärk on viia Eesti jalgpall järgmisele sportlikule tasemele - et avalduks Eesti jalgpalli tegelik potentsiaal ja majanduslik edu," põhjendas Klavan.

Pärast detsembris avalikuks tehtud otsust kandideerida Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks on Klavan kohtunud märkimisväärse osa jalgpalliliidu liikmete ning Eesti jalgpalli käekäigu vastu huvi tundvate inimestega.

Lisaks sisulistele vestlustele ja kontaktidele on kokku saadud ka ametliku kandidatuuri ülesseadmiseks vajalikud toetushääled. Vastavalt EJL-i põhikirjale on kandidatuuri ülesseadmiseks vaja 15 protsendi liikmete toetusallkirju.

"Arutelud on olnud sisukad ning kinnitanud klubide avatust, soovi näha muutusi ning valmisolekut sel teekonnal kaasa mõelda. Tänaseks on vajalik arv liikmeid teinud otsuse esitada mind EJL presidendi kandidaadiks, kuid töö mõistagi jätkub eelseisvate kuude jooksul kõigiga," sõnas Klavan.

Avalikkusele lubatakse programmi lähtekohti ning toetajaid tutvustada järgmiste nädalate jooksul.

Valituks osutub kandidaat, kes saab enim hääli ning kelle poolt hääletab üle poole Üldkogul osalenud jalgpalliliidu liikmetest. Järgmised valimised toimuvad 2025. aasta kevadel, täpse kuupäeva teatab Eesti Jalgpalliliidu juhatus vähemalt 90 päeva enne üldkogu toimumist.