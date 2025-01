Ragnar Klavan avalikustas oma visiooni Eesti jalgpallile

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) presidendiks kandideeriv Ragnar Klavan avalikustas Eesti jalgpalli tulevikuvisiooni. Muutuse keskmes on klubide majanduslik edukus, treeneriameti väärtustamine ning taristu ja tehnoloogia. Esimesteks välja hõigatud tiimiliikmeteks on Sandra Särav, Martin Herem, Martin Reim, Mihkel Aksalu ja Andres Birnbaum.

"Ma ei ole rahul paigalseisuga Eesti jalgpallis. Meie siht on jõuda maailma 50 parima jalgpalliriigi hulka. See on eesmärk, mille saavutamiseks on vaja senisest targemat tegutsemist nii noortetöös kui ka klubide sihipärasel arendamisel. Lisaks nõuab see võimalikult laia haardega jalgpallipüramiidi ning kogu jalgpallikogukonna kaasamist. Eesti jalgpalli tuleb juhtida tänasest palju avatumalt," tõdes Klavan visiooni tutvustades.

Tiimi moodustamisel seadis Klavan eesmärgiks kaasata erineva tausta ja kogemusega eksperte, kes on päriselt huvitatud kaasa mõtlema ja käed külge panema. Esimeste nimedena avalikustatud Sandra Särav, Martin Herem, Martin Reim, Mihkel Aksalu ja Andres Birnbaum lisavad tema sõnul kõik tervikpilti teineteist täiendavaid tugevusi.

"Soovitud arenguhüppe tegemiseks on võrdselt olulised jalgpalliväljalt ammutatud kogemused, aga ka kompetentsid teistest valdkondadest. Praegust tiimi iseloomustavateks märksõnadeks on tugev ja avatud juhtimine, tehnoloogia ja innovatsioon, rahvusvahelised suhted, liikumisharrastus ja -armastus ning süsteemne töö noortega. Need on inimesed, keda soovin näha jalgpalliliidu juhatuses ja kellega koos saame seatud visiooni ellu viia," kirjeldas Klavan.

EJL-i presidendiks pürgiva Klavani visioon Eesti jalgpallile on valminud paljude heade kolleegide ja jalgpallisõpradega koostöös. "See pole veel lõplik, aga annab mulle endale ja loodetavasti ka teistele selge arusaama, kuhu suunas liigume. Töö jätkub täistuuridel ning koos lisame siia veel palju olulist," kinnitas ta senise töö tulemusi esitledes.

Iga strateegilise eesmärgi küljes saab olema selge arusaam, mis tasemelt liikuma hakatakse ja kuidas edu mõõdetakse. Järgnevatel kuudel viiakse läbi põhjalik küsitlus klubide seas ning arutletakse laiema jalgpallikogukonnaga edasi seni välja käidud sihtide üle.

"Jalgpall on kõigile! Eesti jalgpall kuulub tervele kogukonnale ja pakub positiivseid emotsioone kõigile – väärtustame iga jalgpalluri, treeneri ja fänni pühendumust ning hoolime rahva tervisest," kõlab sõnastatud missioon. Selle elluviimisel toetutakse kuuele strateegilisele tegevussuunale, mis on sõnastatud selliselt:

Avatud juhtimine ja läbipaistev koostöö

Iga inimesi ühendav organisatsioon vajab arenguks avatud, kaasavat ja inspireerivat juhtimist. Eesti Jalgpalli Liit peab oma missiooni elluviimiseks omama kõrget juhtimiskvaliteeti ja läbipaistvat finantsjuhtimist.

Treenerid fookusesse

Ainult läbi treenerite kompetentsi, oskuste ja kogemuste tõstmise ning treeneriameti väärtustamise tagame pikaajalise edu. See toob noored trenni ja viib nad tippu. Treenerite sissetulek peab kasvama.

Taristu jätkuv areng

Oma lõbuks võib palli taga ajada igal platsil, aga jalgpallispordi populariseerimiseks ja tipptaseme saavutamiseks on vaja kvaliteetset taristut, mis oleks sportlastele motiveerivaks treeningkeskkonnaks ja publikule mugav kaasaelamiseks.

Majanduslikult edukad klubid

Elujõulised ja majanduslikult tasakaalukalt juhitud klubid ning Eesti jalgpalli sotsiaalse ja majandusliku mõju kasv, on tulevikuvaate oluline osa.

Innovatsioon ja tehnoloogia kaasamine

Eesti konkurentsivõime jalgpallis ei saa tulla kvantiteedist, vaid nutikusest. Peame tegema midagi, mida teised veel ei tee. Nutikus tähendab ka oskust vähestest ressurssidest pigistada välja maksimum. Selle saavutamiseks peame kaasama rohkem talente, teadlasi ja ettevõtjaid Eesti jalgpalli arendamisse. Ühtlasi tähendab see uuenduslike tehnoloogiate kasutuselevõttu, süsteemset lähenemist andmete kogumisele ja analüüsile ning teadlikku investeerimist noorte talentide leidmisse.

Multisport ja liikumisharrastus

Eesti väiksusest tulenevalt on tulemuslikum olla avatud tänapäevasele multispordi vaatele. Iga sportlikult aktiivne noor on meile ühiskonnas suure väärtusega ja potentsiaalselt ka parem jalgpallur tulevikus.

Ragnar Klavani terviklik visioon Eesti jalgpallile EJL presidendi valimisteks on leitav veebilehelt klavan.ee. Iga sõnastatud eesmärgi juures on kirjeldatud lühidalt tänane väljakutse ning sammud selle lahendamiseks. Kogu edasise töö käigus lisanduv teave nii programmi, mõõdikute kui ka tiimi osas avaldatakse järgemööda samal lehel. Samuti on kõigil Eesti jalgpalli käekäigu ja tuleviku vastu huvitatutel võimalus jagada lehel oma mõtted ja tagasisidet.