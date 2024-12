Pohlak: võtan Klavani kandidatuuri tõsiselt

"Otsus kandideerida on kindlasti mõjutatud sellest, et ma näen ja usun, et Eesti jalgpallil on suurem potentsiaal," lausus Klavan intervjuus ERR-ile. "Kindlasti üks asi, mille pärast põhjamaalased on läbi ajaloo suutnud väga suuri asju teha, on kaks sõna - koostöö ja innovatsioon."

"Innovatsioon on suurel määral kooskõlas koostööga, teistpidi mõtlen koostöö all ka juhtimist. See on avatud, läbipaistev ja koostööle suunatud ja see on alati olnud põhjamaalaste tugevus. Isiklikult näen, et selles on meil veel peidus väga suur potentsiaal."

Pohlaku sõnul oli Klavani otsus mõnes mõttes ootamatu, mõnes mõttes mitte. "Ei - sest jupp aega oli näha, et asi liigub selles suunas. Oli - sest jalgpall on valdkonnana juhtimise mõttes vägagi ebatüüpiline ja keeruline ning edukas olemiseks tuleb seda tunda väga erinevate nurkade alt," kommenteeris praegune president Soccernet.ee vahendusel.

"Samuti on vaja suuta hoida tasakaalu suurte klubide ja neid juhtivate suurte egode ning kogu jalgpallipüramiidi vahel ning kommertshuvide ja rahvusliku jalgpalli arendamise huvide vahel."

Kui tõsiselt Klavani kandidatuuri võtta? "Võtan tema kandidatuuri tõsiselt – tean, et minu tugevus on sisus ja kavatsen jätkuvalt sellele rõhuda," vastas Pohlak, kelle sõnul on nii tema kui ka rahvuskoondise endine kapten Eesti jalgpalli patrioodid.

"Enda kohta saan öelda, et tunnen valdkonda üksikasjalikult, tean täpselt miks ja mida teen ning kuidas lahendub üks või teine murekoht."

