Presidendikandidaat Klavan: mina ja mu tiim oleme väljakutseks valmis

Kui valimised oleks homme, mis jääks seis?

Ma arvan, et seis oleks selline, et me võidaks. Aga tööd on veel teha, viimased päevad saavad olema erilised.

Sa oled kahes huvitavas rollis. Üks on see, et sa oled Ragnar Klavan oma taustaga, renomeega – koondis, Liverpool, Augsburg. Teistpidi oleksid sa justkui paljude jaoks selline mees, kes peaks Aivar Pohlaku troonilt tõukama. Kas see kahetine olek kuidagi segab ka, sinust oodatakse isegi Pohlaku kukutajat, aga mitte Ragnar Klavani tõusu?

Eks teekond on kiire olnud ja vaadata, kui detsembri alguses sai välja kuulutatud kaks asja – esiteks, et lõpetan mängijakarjääri ja teiseks see teekond valimiste suunal sai tehtud. Mu enda jaoks oli ka üleminekufaas väga lühike, aga nüüd see sõit on kestnud pool aastat ja sellele on tugevalt plusspunkte juurde tulnud ja minu arengu suhtes ka.

Näen, et mina ja mu tiim oleme väljakutseks valmis.

Vaatajatele ka, et meie toimetus pakkus ka Aivar Pohlakule võimalust debatiks või üks-ühele intervjuuks, aga Aivar Pohlak sellega nõus ei olnud ja ütles, et räägib kõik oma jutud ära presidendivalimiste päeval, pärast hääletust.

Ragnar, lähme edasi. Sa oled öelnud, et teed kindlasti ümbervaatamisi jalgpalliliidu eelarves, aga uuelt presidendilt oodatakse kindlasti ka eelarve kasvu. Mille pealt tuleks uus eelarve kasv?

Kui võtta viimase 15 aasta majandusaasta aruanded – 2008 kuni 2023 - siis on erasektorist tulev tulu liikunud 440 pealt 780 peale. Sinna sisse on jäänud kaks märgilist perioodi – inflatsioon ja 2011-2012 ehk taasiseseisvumisaja hiilgeaeg Eesti jalgpallis.

See on liiga väike kasv minu ja meie arvates, seal on kindlasti veel võimekust. Teine on meie enda siseturu toode, üks toode on kindlasti Premium liiga ja kui vaadata viimase 15 aasta eelarvet, siis üle poole sellest on tulnud UEFA-st ja FIFA-st, mis on siis Euroopa ja maailma katusorganisatsioonid. Ehk mõnes mõttes abipaketid.

Peame rohkem vaeva nägema siseturuga ja selle toote väärtuse kasvatamisega.

Palju su enda kampaania eelarve on ja palju isiklikke vahendeid sinna panustad?

Kampaania eelarve on olemas...

Number, Klavan!

See sõit on kestnud pool aastat ja nagu alguses ütlesin: kui teekonna ette võtan, siis võimalikult professionaalselt. Professionaalid on ka kampaania meeskonnal olemas ja sellel kõigel on hind. Selle hinna maksan kinni mina isiklikult.

Tarmo Tiisler ja Ragnar Klavan Autor/allikas: ERR

Kas praegusest jalgpalliliidust võtaksid midagi positiivset kaasa, et see oli hea?

Need peaaegu 20 aastat, mis Aivar on olnud jalgpalliliidu president, et seal on ainult halvad asjad, kindlasti mitte. Seal on väga palju häid asju, aga praegusel hetkel on kindlasti meil vaja fookus seada sellele, et me teeks neid samme kiiremini.

Kui võrdleme välisturgudega, siis oleme samme teinud, aga teised teevad samme kiiremini. Peame sellega rongi peale järele minema, et üldse jalgpallis kaasa rääkida. See on see väljakutse.

Kas on häid ja halbu asju? Kindlasti on ja on ka häid asju praegusel hetkel jalgpalliliidus, toimivaid asju.

Aivar Pohlak on UEFA täitevkomitee liige ja ta on mitmes komisjonis, oleme aastate jooksul saanud teada, et ta võib helistada sinna ja tänna. Ühe sõnaga: võrgustik on väga suur. Milline on praegu sinu rahvusvaheline suhete võrgustik, millele me – kui sind valitakse – saaksime loota?

See rahvusvaheline võrgustik, kindlasti on mul oma plussid olemas. Ma arvan, et see ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on teha see tõus siin siseturul ära. Kui vaadata neid heas või halvas mõttes abipakette, mis tulevad UEFA-st või FIFA-st, need on väikeriikidel tõusnud kõvasti. See on lobitöö, mis on varasemalt tehtud ja olen väga kindel, et Aivar UEFA täitevkomitees teeb seda ka jätkuvalt. Mitte ainult Eesti jaoks, vaid väikeriikidele, et see tõus oleks.

Aga meie suund peaks olema sisetoode, alustades kindlasti Premium liigast ja leida sellele väärtus. Praegusel hetkel on selle väärtus miinus 2,1 miljonit. See on suur surve meie alaliidu rahakotile.

Kui sind valitakse neljapäeval, siis millises rollis näed Aivar Pohlakut Eesti jalgpalli juures? Mis ettepaneku sa talle teed, kui teed?

Praegusel hetkel tema väljakutse on kindlasti UEFA täitevkomitees. Mis seal edasised arengud on, on mul raske kommenteerida. Nagu varasemalt olen välja öelnud, siis teeme selle otsuse tiimiga koos.

Praegune olukord on Eesti jalgpalliüldsust päris palju polariseerinud, ühed võtavad ühelt poolt sõna, teised teiselt poolt. Kui sind valitakse, mida sa teed, et praegu Pohlakut toetavad klubid oleksid sinuga kaasas?

Nagu varasemalt olen öelnud, inimtüübina ja juhina näen ennast kui hea kaptenina. Liimina, mis peab kõik ühise vankri külge liimima. Peame sealt edasi liikuma.

Saan aru, et see on ilus lauseke, mis siin välja öelda, aga kui me näeme, et saame Eesti jalgpallis selle tõusu teha, siis saame seda kõik koos teha ja peame seda keskmist taset tõstma. See ei ole piisav, et mõned üksikud on seda hästi teinud, mingitel perioodidel väga hästi teinud, peame seda ühiselt tegema. Ja peame seda saba kergitama, et kogu see ala läheks paremaks.

Kas sinust saab palgaline president või paned kokku tiimi, kes on juhatuse väline, kes hakkab igapäevatööd tegema?

Kindlasti hakkan igapäevatööd tegema, kas see on palgaline või mitte, jään vastuse võlgu, mis see presidendi palk põhikirja järgi on. See on ka maksimum, teised juhatuse liikmed on vabatahtlikkuse alusel. Selle üle ongi mul väga hea meel, vaadates neid inimesi, kes on 19. juunil minuga nõus kandideerima jalgpalliliidu juhatusse, seal on inimesi, kes on südame ja hingega ja pädevusega seal olemas.

Aitäh, Ragnar Klavan. Neljapäeval näeme!

Aitäh!

Eesti Jalgpalli Liit valib uue presidendi 19. juunil toimuval üldkogul.