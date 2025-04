Virtuse omanik: Dubai klubi liitub Euroliigaga juba järgmisel hooajal

Eelmisel aastal loodud Dubai Basketball liitus käesolevaks hooajaks Aadria korvpalliliigaga, kus on praegu Serbia tippklubi Crvena zvezda ees kolmandal kohal (20-5). Sealjuures on meeskonnal käsil kaheksamänguline võiduseeria, võidetud on mõlemat Euroliigas mängivat Belgradi klubi.

Dubai liitumisest Euroliigaga on räägitud klubi loomisest saadik, kolmapäeval teatas Bologna Virtuse omanik Massimo Zanetti, et see saab teoks juba järgmisel ehk hooajal 2025/26. "Praegu räägitakse palju NBA-st, aga Euroliiga on jätkuvalt tähtis turniir. Seda sarja jälgib palju inimesi ja avaneb järjest rohkem võimalusi, sest Dubai meeskond liitub sarjaga järgmisest hooajast," ütles itaallane. Väidetavalt sõlmib Dubai BC Euroliigaga viieaastase lepingu.

Meeskonda kuuluvad teiste seas näiteks Läti täht Davis Bertans, Sloveenia koondislane Klemen Prepelic ning endine NBA mees Isaiah Taylor. Peatreeneriks on endine Sloveenia tippmängija Jurica Golemac.

Ühtlasi avaldas Zanetti, et tabelis eelviimasel kohal olev Virtus on Euroliigalt saanud pakkumise võistlussarjas jätkata veel vähemalt kolm hooaega. "Peame Euroliigaga praegu läbirääkimisi, sest nende kolme aasta kulud on üsna kõrged," lisas Virtuse omanik.