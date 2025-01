Euroliiga finaalturniir toimub esmakordselt Araabia Ühendemiraatides

Hispaania ajaleht El Pais kirjutab, et Abu Dhabi käis finaalturniiri võõrustamise välja 25 miljonit eurot ning laual oli ka võimalus, et Final Four toimub seal järgneval kolmel kevadel. Esialgu lepiti siiski kokku üheks aastaks.

Abu Dhabisse kolimise kiitsid detsembris toimunud kongressil heaks 11 klubi, teiste seas Baskonia ja Kaunase Žalgiris, ainsatena andsid vastuhääle Madridi Real ja Olympiakos.

Juba erinevaid jalgpalli ja golfi suurturniire ning vormel-1 etappi võõrustavad Ühendemiraadid lõid mullu ka korvpalliklubi Dubai BC, mis mängib Aadria korvpalliliigas ning loodab peatselt Euroliigaga liituda. Meeskonda kuuluvad teiste seas näiteks Läti täht Davis Bertans, Sloveenia koondislane Klemen Prepelic ning endine NBA mees Isaiah Taylor.

Euroliiga Final Four toimub sel hooajal 23.-25. maini 12 000 inimest mahutaval Etihad Arenal. Finaalturniiri on kaugematest linnadest varem võõrustanud vaid Tel Aviv, nemad on aga Euroliigas juba mänginud aastakümneid.