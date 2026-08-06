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Gruusia korvpallitäht maksis Barcelonale hiigelsumma ja liitus Dubaiga

Korvpall
Tornike Shengelia
Tornike Shengelia Autor/allikas: SCANPIX/Coust Laurent/ABACA
Korvpall

Gruusia korvpallitäht Tornike Shengelia lahkus neljapäeval Barcelonast ning lõi käed Dubai meeskonnaga.

Shengelia pidi Barcelonale lepingu enneaegse lõpetamise eest maksma ligi miljon eurot. Veidi pärast Kataloonia hiiust lahkumist teatas Dubai, et on 34-aastase grusiiniga sõlminud kahe aasta pikkuse lepingu.

Karjääri jooksul 45 mängu ka NBA-s pidanud Shengelia kogus eelmisel Euroliiga hooajal Barcelona ridades 34 mängus keskmiselt 12,4 punkti ja 4,6 lauapalli, Hispaania kõrgliigas jäi tema arvele keskmiselt 11,2 punkti ning ta aitas klubil jõuda finaalseeriasse.

Eelmisel hooajal esmakordselt Euroliigasse kuulunud Dubai teenis põhihooajal 19 võitu ja sama palju kaotuseid, millega jäädi esimesena play-in'ist välja. Algavaks hooajaks on Dubai meeskond käed löönud näiteks ka Elie Okoboga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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