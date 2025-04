Reinbok poolfinaali eel: meie mäng peab lähtuma kaitsest

Põhiturniiril teise asetuse saanud Kalev/Cramo pääses sarnaselt BK Ogrele veerandfinaalis kahe mänguga, kui alistas BK Liepaja 86:76 ja 82:81. Riia klubid, esimese asetusega VEF ja kolmanda asetusega Zelli, pidid vaeva nägema kolmes mängus; Zelli võitis sealjuures avamängus Tartu Ülikooli 86:58, kaotas siis teise kohtumise 84:92 ja pööras otsustava mängu enda kasuks viimaste minutitega, võites lõpuks 78:73.

"Enne seeriat sai ka välja öeldud, et kõik veerandfinaalpaarid tulevad tasavägised ja kaks paari lõppesid kahe mänguga. Need võistkonnad said kaks-kolm päeva taastumisaega lisaks, ma arvan, et see on järgmises seerias väga oluline," rääkis Kalev/Cramo peatreener Indrek Reinbok enne kolmapäevast kohtumist.

Põhihooaja võõrsilmängus pidi Kalev/Cramo tunnistama Zelli 84:70 paremust, uue aasta neljandal päeval alistati vastased kodusaalis aga 79:67.

"Zelli mängud olid meie jaoks erinäolised," tõdes Reinbok. "Riiga minnes me ei olnud päris valmis lahingut andma. Zelli on praeguseks muutunud, seal on kaks mängijat juurde tulnud, kes on võistkonna rotatsiooni oluliselt muutnud. Mängustiil on meile teada, nad soovivad mängida kiiresti, palju kolmeseid võtta ja on lauavõitluses üks liiga parimaid võistkondi. Meie mäng peab lähtuma kaitsest," kinnitas juhendaja.

Pärast kolmapäevast esimest kohtumist toimub kordusmäng laupäeval Lätis, vajaduse korral mängitakse otsustav kolmas mäng järgmisel teisipäeval ehk 8. aprillil taas Nord Spordihoones. "Tuleb võtta üks päev korraga, nagu öeldakse. Oleme saanud kaks ekstrapäeva, [Anrijs] Miška rivisse tagasi ja arvan, et meil on piisavalt sügavust, et sellele mängule hea tundega vastu minna," kinnitas Reinbok.