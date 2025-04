"Kindlasti oli meeskondlikkust siin kõvasti ja tahtmist oli päris palju," sõnas Kalevi peatreener Indrek Reinbok. "Kvaliteedi osas saame päris palju juurde panna. Kui saime edu, hakati riske võtma, vastaste poolt jäime surve alla ja ega me ei tulnud sealt päris hästi välja."

Küsimusele, kui hästi õnnestus Zelli tugevused elimineerida ja enda omad maksma panna, vastas Reinbok: "Need käisid lainetena. Vahepeal kontrollisime nende tempot hästi, vahepeal lasime nad jooksma. Sellised need play-off'i mängud on. Vastane tahab oma teha ja alati ei anna alla kohe."

Heiko Rannulalt Kalev/Cramo peatreeneriameti üle võtnud Reinbok on saanud üheksast mängust üheksa võitu. Kuidas seda seeriat jätkata laupäeval, kui Zelliga mängitakse võõrsil? "Seeriate lõpetamine ongi päris suur kunst," nentis Reinbok. "Oleme selles situatsioonis olnud. Teame, et peame juurde panema. Läheme vastase väljakule, kus nad pole veel kaotanud, nii et meil saab päris raske ülesanne olema."