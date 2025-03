Mainekal klassikul hiilanud Mihkels: see oli kindlasti minu elu kõige hullem sõit

"See tuli suure üllatusena. Ega mul mingit erilist plaani ei olnud. Neli kilomeetrit enne lõppu olin kuskil 70. kohal ning polnud üldse kindel, kas saan lõpuspurti teha. Aga vahepeal oli see pesumasin [mitu suurt kukkumist - toim] nii räige, et kohad vahetusid kiiresti ja suutsin lõpu õigesti ajastada," rääkis Mihkels ERR-ile.

Maineka klassiku viimastel kilomeetritel tuli ette mitu suurt kukkumist, kuhu sattusid mitmed tipptegijad nagu näiteks 2022. aasta võitja, belglane Tim Merlier (Soudal-Quickstep) ja hollandlane Olav Kooij (Visma-Lease a Bike).

"Selle põhjal ütleks, et see oli kindlasti minu elu kõige hullem sõit. Sõitsin seda ühepäevasõitu ka eelmisel aastal ja võrreldes mullusega oli nagu öö ja päev. Eks see rada on nii või naa ohtlik, sest igal pool on ohutussaared ja tänavapostid ning finiš tuleb nii, et 900 meetrit enne lõppu läheb suure tee pealt järsku üherealiseks," muljetas Mihkels.

"The Muur, mis on üks kuulus küljetuule lõik, seal täna õiget küljetuult ei olnud, aga siiski puhus paremalt poolt. Kui seal olid eelmisel aastal tee peal tuuleplokid ja asi oli kontrolli all, siis nüüd tekkis jõhker pesumasin."

Mihkels hindab kolmapäevast tulemust üheks oma karjääri parimaks. "Loomulikult olen rahul. Tänavune hooaeg ei ole mul muidu nii hästi kulgenud. Algarve velotuur oli okei, aga klassikute avanädalavahetusel jäin haigeks. Siis kukkusin San Remol, nii et ebaõnne on olnud. Väga hea meel, et nüüd läks hästi."

Järgmistel nädalatel sõidab Mihkels neljal Belgia mainekal klassikul. Ühepäevasõitude kevad kulmineerub kahe ja poole nädala pärast Pariis-Roubaix sõiduga.