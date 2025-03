Madis Mihkels tegi Belgias ühe karjääri parima sõidu

Grupifinišiga lõppenud sõidu võitis kolumblane Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates - XRG; 4:07.23), kes alustas lõpuspurti 500 meetrit enne finišit ja edestas itaallast Jonathan Milanit (Lidl - Trek).

Mihkels ületas finišijoone kolmandana ja teenis sellega 215 UCI punkti, mis on tema karjääri suurim punktisumma.

Juan Sebastian Molano launched at around 500 metres to go, trying to catch what was left of the bunch unawares and hung on to win



Unfortunately, Classic Brugge - De Panne Men turned into a proper crash fest in the final few kilometres#ClassicBruggedePanne #BruggedePanne pic.twitter.com/BQ4jGkV5x3