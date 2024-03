Poksi ähvardab olümpiaprogrammist väljaheitmine

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) spordidirektor Kit McConnell andis mõista, et poks võib järgmiste suveolümpiamängude võistlusprogrammist välja jääda.

ROK heitis eelmise aasta suvel rahvusvahelise poksiliidu (IBA) erinevate juhtimis-ja eetikaprobleemide tõttu enda seast välja. Tegemist oli esimese alaliiduga, kes olümpialiikumisest välja heidetud on. ROK korraldas seejärel ise Pariisi olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirid.

Teisipäeval teatas ROK-i spordidirektor Kit McConnell, et selline lahendus oli ühekordne ja tulevikus peab rahvusvaheliselt tunnustatud alaliit, näiteks World Boxing, olümpiamängude poksiturniiri ja kõiki kvalifikatsiooniturniire ise korraldama. Vastasel juhul ähvardab poksi olümpiaprogrammist väljaheitmine.

"ROK-i täitevkomitee rõhutab taaskord, et see peab olema viimane kord, kui ROK võtab sellise protsessi enda kanda. Hetkeseisuga on poksi kuulumine 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude kavva peatatud. Seni kuni ei ole poksi juhtorganit, mida toetavad ja juhivad riiklikud liidud, ei ole meil võimalik poksi järgmiste suveolümpiamängude võistlusprogrammi lisada," ütles McConnell.

"Nüüd peavad riiklikud alaliidud üles astuma ja töötama selle nimel, et sünniks uus rahvusvaheline juhtorgan, millega ROK saaks koostööd teha ja praeguse patiseisu lahendada," lisas McConnell.

Pariisi olümpia poksiturniirile on endale koha kindlustanud 188 sportlast 56 riigist. Viimased olümpiapiletid jagatakse välja mai lõpus ja juuni alguses Taimaal.

Poks debüteeris olümpiakavas kolmandatel mängudel 1904. aastal St. Louisis ja on pärast seda jäänud välja vaid korra - 1912. aastal Stockholmis, sest Rootsis oli toona see spordiala keelatud.