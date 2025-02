Eesti poksiliit liitus uue rahvusvahelise alaliiduga

Rahvusvahelise poksiliidu IBA kõrvale tekkinud konkureeriv alaliit World Boxing teatas kolmapäeval, et on võtnud vastu kuus uut liiget, kelle hulka kuulub ka Eesti poksiliit.

Eesti poksiliit kinnitas jaanuari lõpus, et esitas rahvusvahelisele organisatsioonile World Boxing liitumisavalduse. Eesti alaliidu president Kalle Klandorf rääkis toona, et Eesti poks tahab olümpialiikumises jätkata ning viimaste aastate arengute põhjal on põhjust arvata, et kui poks olümpiamängude kavasse jääb, siis pigem World Boxingu juhtimisel.

World Boxing avalikustas kolmapäeval, et on võtnud vastu kuus uut liiget. Üks neist oli ka Eesti, kellega koos liitus Kosovo, Süüria, Ungari, Malawi ja Šveits.

World Boxinguga on nüüdseks liitunud 78 rahvuslikku alaliitu. "See on World Boxingu jaoks suur verstapost ja ma tänan meie uusi liikmeid, et nad otsustasid meie missiooniga ühineda. Eriti hea meel on meil selle üle, et liikmeid on 75, sest see on olümpiamängudel osalemiseks tähtis kriteerium," ütles organisatsiooni president Boris van der Vorst. "See on poksimaailma jaoks väga positiivne uudis."

Senine rahvusvaheline poksiliit (IBA) kaotas rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) tunnustuse ning olümpiamängude turniiride korraldamise õiguse 2019. aastal, pärast seda korraldas olümpiamängude poksiturniire ROK ise. Lisaks sai IBA-st 2023. aastal esimene alaliit, kes olümpialiikumisest välja heidetud on.

IBA kaotas tunnustuse juhtimis- ja finantsprobleemide tõttu, World Boxing on peamiselt lääneriikide initsiatiivil loodud alaliit. Muuhulgas on uue liidu liikmete seas ka järgmiste olümpiamängude võõrustaja USA kohalik poksiliit.

ROK on varasemalt teatanud, et edaspidi olümpiapoksi enam ei korralda ning halvimal juhul võib pika ja väärika ajalooga sport üldse olümpiamängudelt kõrvale jääda. ROK valib 18.-21. märtsil uue presidendi ning olümpiapoksi tulevik sõltub suuresti just sellest otsusest.