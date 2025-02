ROK andis uuele poksiliidule tunnustuse

ROK teatas kolmapäeval, et World Boxing saab olümpiakomitee tunnustuse olümpiapoksi eestvedajana. Nädal tagasi liitus uue rahvusvahelise alaliiduga ka Eesti poksiliit ning liikmete arv kasvas sellega üle 75, mis on üks ROK-i peamisi tingimusi.

World Boxingu president, hollandlane Boris van der Vorst ütles, et ROK-i poolt tunnustuse saamine on alaliidu jaoks oluline tähis, kuid sellega töö ei lõppe. "See on tähtis verstapost, aga kõik, kes World Boxinguga seotud on, teavad, et olümpialiikumises osalemine on privileeg ja vastutus," sõnas ta.

"Meil on veel palju tööd teha ning kõik liikmed on pühendunud sellele, et koostöö jätkuks. Tahame luua oma spordialale võimalikult hea tuleviku, et poks püsiks jätkuvalt olümpialiikumises," lisas alaliidu juht.

World Boxing loodi otsese konkurendina rahvusvahelisele poksiliidule ehk IBA-le. Senine poksiliit kaotas 2019. aastal ROK-i tunnustuse ning pärast seda on olümpiamängude poksiturniire ROK ise korraldanud. Lisaks sai IBA-st 2023. aastal esimene alaliit, kes olümpialiikumisest välja heidetud on.