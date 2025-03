Kalev/Cramo lõpetas põhiturniiri kindla võiduga

Anrijs Miška viskas Kalev/Cramo parimana 17 punkti, teine lätlane Martinš Meiers lisas 12 silma. Stefan Vaaks panustas 11 punkti kõrval ka üheksa lauapalli ja seitsme resultatiivse sööduga. Ihor Serhejev tõi Keilale 15 punkti.

Teises mängus oli Riia VEF võõrsil parem Viimsist 98:69 (20:18, 31:28, 19:7, 28:16) ja võitis põhiturniiri. Harrison Cleary oli 23 punktiga võitjate parim, Ron Laanemaa viskas Viimsi kasuks 17 silma.

Optibeti liigas pääsesid sõelmängudele Riia VEF (25-3), Kalev/Cramo (24-4), Riia Zelli (22-6), Ogre (17-11), Valmiera (17-11), Tartu Ülikool (17-11), Liepaja (15-13) ja viimasena Ventspils (14-14).

Napilt jäid joone alla TalTechi ja Rapla võistkonnad, kes kogusid samuti 14 võitu.

"Oli võimalus ka esimest kohta kaitsta, aga meil oli euromängude seeria taga ja seal läksid mõned mängud minema ka," lausus peatreener Indrek Reinbok ERR-ile. "Üldiselt arvan, et liiga on läinud tihedamaks. Kõik kaheksa võistkonda, kes praegu play-off'i said - lühikestes seeriades tulevad kõikidel väga rasked seeriad."

Meeskonna peatreener Heiko Rannula lahkus hooaja keskel Poola liigasse. Pärast seda on senine abitreener Reinbok juhendanud meeskonda kuues liigamängus ja need kõik ka võitnud, sealjuures võõrsil VEF-i.

"Sisseelamine on veel protsess. Ma arvan, et see aeg on olnud päris pikk, mil ma viimati juhendada sain," lausus Reinbok. "Praegu seisab võistkond hästi minu seljataga ja aitab rasketes olukordades välja."

Sõelmängudes tuleb kõigepealt vastaseks Liepaja, keda põhiturniiril kaks korda võideti: kodus suuremalt, võõrsil napimalt. "Nüüd on rõhk, et me võistkondlikult suudaksime erinevate taktikaliste käikude vastu valmis olla ja kindlasti saab Eesti poiste osakaal olema play-off'is väga tähtis," ütles Reinbok.