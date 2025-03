Eesti klubikorvpalli analüüs: kas lätlastel on Eesti klubisid üldse vaja?

Mullu finaalis tugeva Prometei paremust tunnistama pidanud Kalev/Cramo lõpetas põhiturniiri 24 võidu ja nelja kaotusega, teenides Riia VEF-i järel teise koha. "Nad tegid oma ära. Võib nuriseda, et põhiturniiri võitu ei tulnud, koduväljakueelis anti Riia VEF-ile, kui nad peaksid omavahel finaalis kohtuma," ütles Raudla.

"On nad esimesed, teised või kolmandad, Kalev/Cramot saame hinnata selle järgi, kuidas nad positsioneeruvad hooaja lõpus. Neile on põhiturniiri põhjal hinnangut anda, seal oli ka peatreeneri vahetus. Oma tulemuse tegid ikka ära," lisas ta.

Eesti klubidest pääses veerandfinaalidesse veel Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes kogus 17 võitu ja 11 kaotust. Hooaja viimases mängus pidi Tartu klubi aga leppima valusa kaotusega, kui liigatabeli punane latern Läti Ülikool neist üle oli. Tartu oleks võiduga püsinud tabelis neljandal kohal ehk saanud veerandfinaaliks koduväljakueelisega, aga peab nüüd hoopis alustama võõrsil Riia Zelli (22-6) vastu.

"Väga üles-alla on see Tartu mäng see hooaeg liikunud. Hooaja alguses, keskel, oli väga raskeid perioode. Karikanädalal tõusti tuhast, näidati väga head mängu, jõuti ka finaali ning karikavõit ei olnud liialt kaugel," alustas Raudla.

"Aga nüüd on meeskond täielikult ära kukkunud ja ma julgen öelda, et kaotus Läti Ülikoolile on Eesti klubikorvpalli suurim käkk, mis sel hooajal on aset leidnud," jätkas taskuhäälingu "Mängumehed" saatejuht. "Fakt on see, et linnud laulavad, päike on suhteliselt tugev õues, aga Tartu ei ole endiselt oma mängu leidnud."

Raudla Eesti klubile väga head võiduvõimalust ei näe. "Me muidugi vaatame Eesti prillidega ja tahame, et see võimalus oleks. Aga olgem ausad, kuidas ma saan võimalust näha, kui nad äsja kaotasid turniiritabelile punasele laternale, koolipoiste võistkonnale," ütles Eesti 3x3 koondise peatreener. "See ei olnud ju mäng, mis midagi ei mõjutanud, see oli ju Tartu jaoks ülitähtis."

"Jääme lootma väiksemat sorti imele, sest Zelli meeskond on väga hästi mänginud. See oleks tohutu eneseületus ja imede valdkonda kuuluv sündmus, kui Tartu suudaks sellest paarist edasi minna," lisas ta.

Siim Raudla Autor/allikas: Karli Saul

Esimesena jäi edasipääsust ilma TalTech/Alexela, kes võitis 28-st mängust pooled. Ventspils lõpetas samuti 14 võidu ja 14 kaotusega, kuid omavahelised mängud eelistasid Läti klubi.

"Kentsakas olukord, et Eesti meistrivõistluste kolmas asetus ei päästa Eesti-Läti liigas kaheksa hulka," alustas Raudla. "See lause näitabki tegelikult, kui õnnetu see põhiturniir Eesti klubide jaoks oli."

"Justkui võiks öelda, et tegid oma ära, aga kui võistkond on hõiganud välja, et tahavad pääseda play-off'i, mis on ka koosseisu vaadates realistlik eesmärk, siis kas seda tulemust saab rahuldavaks pidada," lisas ta. "Aga sellega nad peavad rahul olema, et tegid tugeva lõpu ja võtsid endale väga olulise Eesti meistrivõistluste kolmanda asetuse. Edu korral veerandfinaalis väldivad poolfinaalis Kalev/Cramot."

Sama võiduprotsendiga lõpetas ka Utilitas Rapla, kellel oli viimases mänguvoorus veel võimalus edasipääs tagada. Raplakad said Riia VEF-ilt abi, kui tabelitipp alistas lisaajal Ventspilsi, aga Rapla ei suutnud ise kodupubliku ees Ogret võita ning pidi leppima kümnenda kohaga.

"Kahtlemata pettumus. Rapla lõpetas võiduprotsendiga 50, mis ei ole ju halb näitaja, aga kõige rohkem valmistas pettumust see, et viimases voorus oli kõik nende endi kätes ja koduväljakul," ütles Raudla. "Ogre ei ole ju ka VEF ega Zelli. Teised mängud läksid ka Rapla jaoks soodsalt ja Rapla kahjuks ei suutnud olulist mängu koduväljakul võita."

"Sellegi mängu lõpptulemus näitabki, et ongi selline olukord sel hooajal olnud, et rohkem kui kahel Eesti satsil ei olegi kaheksa hulka mängutasemelt asja," lisas ta.

Rapla Utilitas Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Pärnu Sadam lõpetas hooaja 11 võidu ja 17 kaotusega ning play-off'i kohtade peale ei mänginud. Hooaega jääb kindlasti varjutama aga see, et hooaja alguses loobuti ukrainlasest peatreeneri Vitali Stepanovski teenetest. "Paraku peab ütlema, et põhiturniiri suurim läbikukkuja," arvas Raudla. "Kui osaled eurosarjas ja lõpuks oled koduliigas põhiturniiri 11. 15 meeskonna hulgas. Siis midagi muud öelda ei saa."

"Treenerivahetus oli finantsiliselt karm, tundub, et siiamaani neid haavu lakutakse. On keeruline näha, et Kristjan Evart (Pärnu peatreener - toim) praeguse koosseisuga suudaks veerandfinaalis Raplat üle mängida," lisas Raudla.

Keila Coolbet alustas hooaeg soliidselt, aga mängis lisaks Eesti-Läti liigale sel hooajal ka Põhja-Euroopa liigas (ENBL). "Selle organisatsiooni jaoks on kaks liigat liiga palju, sel hooajal nad tõmbasid eurosarjaga minu silme läbi lõhki. Sealt hakkas hargnema ka 13-mänguline kaotusteseeria. Ma saan aru, et haigused ja vigastused, aga kuskilt need haigused-vigastused ka tulevad, kui mööda lennujaamu ja kogu Euroopat ringi seikled," sõnas Raudla.

"Kardan lihtsalt, et see klubi ei ole kaheks sarjaks veel valmis," lisas ta. "Kiidan seda ambitsiooni ja seda, et tahetakse suurt mängu mängida, aga mingil hetkel tuleb reaalsele pildile otsa vaadata."

Viimsi võitis viis kohtumist, kaotas 23. Noorelt meeskonnalt oli oodata arenguhüpet, aga oktoobris liitus talendikas noormängija Stefan Vaaks Kalev/Cramoga. Lisaks lahkus hooaja eel klubist tagamees Oliver Suurorg, kes kolis Pärnusse.

"Viimsile on keeruline hinnangut anda. Ka nende võiduprotsent eelmise aastaga võrreldes oli tagasihoidlikum, samas Vaaks lahkus, eelmisel hooajal oli mängujuhi koha peal Oliver Suurorg, sel hooajal asendas teda selgelt noorem Kaspar Kuusmaa," rääkis Raudla. "Meeskond koosseisu poolest pärast Vaaksi lahkumist oli selgelt nõrgem, siiski mõne võidu oleks tahtnud neilt rohkem saada."

"Aga kahju on eelkõige sellest, et Viimsi on sellises seisus – Vaaks läks Cramosse, sellest saadi mingi kompensatsioon, aga lõpuks ei toodudki kedagi asemele. Enim teeb kurvaks asjaolu, et finantsilised seisud on niivõrd tagasihoidlikud, et ei suudeta piisavat konkurentsivõimelist kokku panna," lisas ekspert.

Tänavu esmakordselt liigas mänginud, suvel kokku pandud Keila Korvpallikool teenis neli võitu ja sai 24 kaotust, kuid liigatabelis jäädi siiski Läti Ülikooli (3-25) ette. "Nullipoisiks ei jäädud, pigem teeb heameelt see, et purjetati ilusti põhiturniiri lõpuni välja. Ohusignaale pole tulnud, et meeskond peaks pillid kotti panema. Aga ärme unusta, et kolm võitu neljast tulid siis, kui võistkonnas oli neli leegionäri," sõnas Raudla.

"Kui hooaja alguses nende võimalusi sai hinnatud, siis oli neil üks leegionär. Siis arvati, et jäävad liigatabeli tagumisse otsa, lõpuks oli selles meeskonnas oli sarnaselt teiste Eesti meeskondadega neli välismaalast. Selle koha pealt pole neli võitu midagi üllatavat," lisas ta.

Stefan Vaaks (palliga). Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Nii et play-off'i pääses kaheksa võistkonda, neist kuus Läti klubi ja kaks Eesti klubi. Välja jäi seitse meeskonda, neist lausa kuus olid Eesti meeskonnad. Kas mingil hetkel võib tekkida olukord, et lätlastel pole Eesti klubisid enam vaja?

"Ma arvan, et see küsimus on pärast põhiturniiri paljude korvpalliinimeste mõtetes. Julgen öelda, et seda muret hetkel ei ole," vastas Raudla. "Läti võistkondi on hetkel seitse, Läti poolelt tulevad jutud, et Läti Ülikool järgmisel hooajal liigas ei osale, sest juhtkonnas on uued inimesed ja need on rohkem jalgpallilembelised inimesed."

Samas ei ole Läti läänerannikul asuvad Ventspils ja Liepaja pikkade bussireisidega kuigi rahul. "Kui lätlastel peaks mingil põhjusel klubisi juurde tulema, peaks tekkima mõni uus klubi – Riia Zelli tuli eelmisel hooajal – siis see võib küll jutuainet hakata tekitama," ütles Raudla.

"Meie jaoks on lätlased hetkel kuldaväärt ja just selle tänavuse põhiturniiri taustal. Lätlased hoiavad meil ora õiges kohas, et me nüüd võtaks jalad kõhu alt välja, pingutaks maksimaalselt nii eelarveliselt kui ka kõige muu mõttes. Et me hakkaks seda vahet vähendama ja jõuaks klubikorvpallis naabritele vaikselt, aga kindlalt lähemale," lõpetas ta.

Eesti-Läti korvpalliliiga veerandfinaalid saavad alguse reedel, kui Kalev/Cramo läheb vastamisi Liepajaga. Tartu Ülikool peab Riia Zelliga avamängu laupäeva õhtul.