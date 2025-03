MVP auhinna kandidaatide duellis jäi peale Gilgeous-Alexanderi Thunder

Viimasel neljal hooajal kolmel korral liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Jokici juhitud Denver Nuggets alustas kohtumist läänekonverentsi esinumbri Oklahoma City Thunderi vastu hästi ning saavutas avaveerandil 11-punktilise eduseisu.

Thunder leidis aga teisel veerandil vastuse ning läks kaheksa silmaga juhtima. Poolajaks oli Oklahoma City edu kahanenud punktile, aga kolmandal veerandil läksid külalised ise 11 punktiga juhtima.

Nuggets kaevas end otsustava veerandi alguses kaotusseisust välja ning jõudis punkti kaugusele, aga Thunder tegi siis 12:0 spurdi ning enam vastast lähedale ei lubanud. Oklahoma City edu aina paisus ning kohtumise lõpuks oli tablool külaliste kindel 127:103 (28:29, 33:31, 25:23, 41:20) võit.

Lisaks sellele, et tegemist oli läänekonverentsi esikolmiku võistkondadega, oli see ka põhimõtteline lahing kahe MVP auhinna kandidaadi vahel. Shai Gilgeous-Alexander tegi järjekordselt suurepärase esituse, kui lõpetas kohtumise 40 punkti, kaheksa lauapalli, viie korvisöödu ja kolme blokiga. Jokic päris ajaloolist esitust ei teinud, aga serblane kogus 24 punkti ja 13 lauapalli ning jäi kolmikduublist ühe resultatiivse söödu kaugusele.

Kanada koondislane Gilgeous-Alexander on oma karjääri jooksul iga hooajaga aina paremaks saanud ning mullu jäi ta kõige väärtuslikuma auhinna jagamisel Jokici järel teiseks, aga tänavu soosivad kihlveokontorid just teda. 26-aastane mängumees on sel hooajal keskmiselt visanud 32,8 punkti, jaganud 6,2 korvisöötu, haaranud 5,1 lauda, teinud 1,8 vaheltlõiget ja pannud 1,0 blokki.

Gilgeous-Alexander on teinud suurepärase hooaja ning ta väärib kindlasti väärilist tunnustust, kuid Jokici näitajad ei jää sugugi maha. Kolmekordne MVP on sel hooajal kogunud keskmiselt lausa kolmikduubli: 28,9 punkti, 12,9 lauapalli ja 10,6 korvisöötu. Lisaks viskab keskmängija kaugviskejoone tagant keskmiselt 4,4 korda mängus ning tabavusprotsent on pea 44 protsenti.

Thunder jätkab 53 võidu ja 11 kaotusega läänekonverentsi esikohal, neile järgnevad play-off'i kohtadel Los Angeles Lakers (40-22), Denver Nuggets (41-23), Memphis Grizzlies (40-24), Houston Rockets (39-25) ja Golden State Warriors (36-28).

Sel hooajal enim võite kogunud Cleveland Cavaliers pikendas oma käiva võiduseeria 14-mänguliseks, kui alistas võõrsil Milwaukee Bucksi 112:100 (34:32, 28:20, 22:25, 28:23). Cavaliersi mängijad tegid tiimina suurepärase esituse, resultatiivseim oli 17 punkti visanud Max Strus. Giannis Antetokounmpo viskas kaotajate eest 30 punkti, Damian Lillard lisas omalt poolt veel 22 silma.

Cavaliers jätkab 54 võidu ja kümne kaotusega idas esikohal, neile järgnevad Boston Celtics (46-18), New York Knicks (40-23), Milwaukee Bucks (36-27), Indiana Pacers (35-27) ja Detroit Pistons (36-29).

Teised tulemused:

Dallas Mavericks - Phoenix Suns 116:125

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 104:107

Philadelphia 76ers - Utah Jazz 126:122

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs 141:124

Portland Trail Blazers - Detroit Pistons 112:119

Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 111:110 (la.)