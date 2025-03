NBA parim korvikütt kostitas Rocketsit 51 punktiga

26-aastane kanadalane viskas juba avaveerandil 20 punkti ja kogus kolmanda veerandaja lõpuks 45 punkti. Viimasel neljandikul sai Gilgeous-Alexander rohkem puhkeaega ning tema arvele jäi lõpuks 51 punkti (kahesed 13/21, kolmesed 5/9, vabavisked 10/10), seitse tulemuslikku söötu ja viis lauapalli.

Tegemist oli neljanda korraga sel hooajal, kui Gilgeous-Alexander jõudis vähemalt 50 punktini. Tema hooaja punktirekord ja isiklik tippmark pärineb jaanuari lõpust, kui viskas võidumängus Utah Jazzi üle 54 silma. Ühtlasi on Gilgeous-Alexander hetkel liiga resultatiivseim mängija, panustades keskmiselt 32,3 punkti mängu kohta.

Rocketsi parim oli Cam Whitmore 27 punkti ja 11 lauapalliga ning kollanokk Reed Sheppard lisas omalt poolt 25 silma.

Thunderist (50-11) sai idakonverentsi liidri Cleveland Cavaliersi järel teine meeskond, kes jõudnud tänavusel hooajal 50 võiduni. Kusjuures ükski teine lääne meeskond pole ületanud 40 võidu piiri. Rockets (37-24) hoiab läänes viiendat kohta, jäädes Thunderist 13 võidu kaugusele.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - Golden State Warriors 101:119

Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers 102:119

Miami Heat - Washington Wizards 106:90

Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 130:132

Dallas Mavericks - Sacramento Kings 98:122

Utah Jazz - Detroit Pistons 106:134

