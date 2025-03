Enneolematu kolmikduubli teinud Jokic juhtis Denveri võidule

Nuggets mängis kodupubliku ees suurepäraselt ning saavutas kolmandal veerandajal lausa 21-punktilise edu, aga Phoenix tegi Devin Bookeri juhtimisel otsustaval veerandil suurepärase tagasituleku ning külalised viigistasid kaks minutit enne kohtumise lõppu seisu.

Lõpp kulges tasavägiselt, aga tundus, et Nuggets pääseb ikkagi võiduga, kui ääremees Christian Braun 1,4 sekundit enne mängu lõppu kaugviske tabas ja Denveri 125:122 juhtima viis. Suns leidis aga järelejäänud ajaga nurgast täiesti üksi jäetud Kevin Duranti, kes tabas külmavereliselt ning viis kohtumise lisaajale.

