Nuggets pikendas suurepärase Murray juhtimisel võiduseeriat

Nuggets võõrustas koduväljakul Portland Trail Blazersit ning läks juba avaveerandi lõpuks 13 punktiga juhtima. Eduseis paisus kolmandal veerandil 23-punktiliseks ja kuigi Portland lihvis otsustaval veerandil võõrustaja edu kaheksale punktile, pidas Denver vastu ja vormistas kindla 132:121 (40:27, 35:29, 32:35, 25:30) võidu.

27-aastane Jamal Murray tegi oma karjääri resultatiivseima mängu, kui viskas võidumängus lausa 55 punkti (kahesed 13/21, kolmesed 7/15, vabavisked 8/9). "Jamal oli algusest lõpuni fantastiline," ütles Denveri peatreener Michael Malone. "55 ja väga tõhusalt. Ma olen näinud väga palju vingeid mänge, aga mitte nii tõhusaid."

Nikola Jokic jätkas ka heas hoos, kogudes 26 punkti, 15 lauda ja kümme resultatiivset söötu. Portlandi resultatiivseim oli 26 punkti visanud Anfernee Simons, Donovan Clingan tegi 17 punkti ja 20 lauapalliga kaksikduubli.

Memphis Grizzlies pidi võõrsil tunnistama Los Angeles Clippersi 128:114 (28:39, 38:24, 36:21, 26:30) paremust, mis tähendab, et Nuggets on kaheksamängulise võiduseeriaga nendega võitudel samale pulgale kerkinud (36). Mõlemal on 36 võitu, kuid Grizzlies on 18 kaotusega läänes teisel kohal, Nuggets on ühe mängu enam pidanud.

Tabelitipus jätkab Miami Heati vastu otsustaval veerandil ärganud Oklahoma City Thunder (44-9), kes kustutas 21-punktilise edu ning alistas Miami 115:101 (23:35, 29:28, 31:30, 32:8).

Idakonverentsi tabelitipud jätkasid võidukalt: Cleveland Cavaliers alistas Toronto Raptorsi 131:108 (41:17, 27:26, 32:35, 31:30, Boston Celtics alistas San Antonio Spursi 116:103 (37:19, 29:28, 27:34, 23:22) ning New York Knicks sai lisaajal jagu Atlanta Hawksist tulemusega 149:148 (38:29, 30:31, 36:41, 33:36, 12:11).

Cavaliers (44-10) on idas esikohal, Celtics (39-16) jääb viie võidu ja Knicks (36-18) kaheksa võidu kaugusele.

Teised tulemused:

Orlando Magic - Charlotte Hornets 102:86

Washington Wizards - Indiana Pacers 130:134 (la.)

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 100:96

Chicago Bulls - Detroit Pistons 110:128

Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks 101:103

New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 111:119

Houston Rockets - Phoenix Suns 119:111

Utah Jazz - Los Angeles Lakers 131:119

Dallas Mavericks - Golden State Warriors 111:107