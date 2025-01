NBA resultatiivseima mehe 52 punktist võiduks ei piisanud

Sel hooajal ajalooliselt head kaitset mängiv Thunder läks avaveerandil ette 14 punktiga, võistkonna rünnakuliider Shai Gilgeous-Alexander viskas juba esimesel perioodil 21 punkti ehk ühe rohkem kui Warriorsi mehed kokku.

Nädala eest Utah Jazzi 54 punktiga kostitanud Gilgeous-Alexander kogus kolmapäeval lõpuks 52 silma ja kuigi meeskonna peatreener Mark Daigneault hoidis NBA punktiliidrit viimasel veerandajal väljakul tavapärasest kolm minutit kauem, ei suutnud ta Thunderit võiduni aidata.

"Ma ei tea, mida Shaiga teha," rääkis mängu järel Warriorsi peatreener Steve Kerr. "Ütlesin Markile, et ta jätaks Shai veel paariks minutiks pingile, aga ta ei teinud seda. Ütlesin: "kui sa saaks talle veel näiteks kaks minutit puhkust anda, oleks see meile päris hea", aga Mark lihtsalt naeris."

"Kaotus on vastik. Mängin korvpalli selleks et võita. Võitmine on kõige tähtsam ja kui ma ei võida, ei ole ma rahul. Seega ei olnud mu 52 punkti täna võib-olla tiimile mõeldes parim," sõnas sel hooajal keskmiselt 32,5 punkti mängu kohta visanud Gilgeous-Alexander ise. Thunder jätkab 37 võidu ja üheksa kaotusega läänekonverentsi esikohal, Warriorsil on 24 võitu ja 23 kaotust, millega ollakse 11. positsioonil.

Idakonverentsi liider Clevaland Cavaliers (38-9) oli Donovan Mitchelli 34 punkti toel 126:106 üle Miami Heatist (23-23), Kristaps Porzingis tegi hooaja parima mängu, kui aitas Boston Celticsi (33-15) 34 punkti, 11 lauapalli ja kolme vaheltlõikega 122:100 võiduni Chicago Bullsi (20-28) üle. Nii Anthony Edwards kui Kevin Durant viskasid 33 punkti ja blokeerisid neli vastaste viset, aga 121:113 võidu võttis Phoenix Sunsi (24-22) üle Minnesota Timberwolves (26-21).