Gilgeous-Alexander pakkus järjekordse viskekontserdi

Thunder kaotas avapoolaja hoolimata Gilgeous-Alexanderi 28 punktist 61:63, kuid teist poolaega alustati 13:0 spurdiga. Sealt edasi hakkas vahe järjest kasvama ja Thunder võitis lõpuks enam kui 30 punktiga.

Gilgeous-Alexander tabas väljakult 29 viskest 18, sealhulgas seitsmest kaugviskest kolm, ning lõpetas kohtumise 50 punkti, kaheksa lauapalli ja viie korvisööduga.

Tegemist oli kolmanda korraga viimasest seitsmest mängust, kui Gilgeous-Alexander kogus vähemalt 50 punkti. 23. jaanuaril viskas ta Utah Jazzi vastu karjääri tippmargi – 54 silma – ja 30. jaanuaril kostitas Golden State Warriorsit 52 punktiga. Ühtlasi on Gilgeous-Alexander hooaja lõikes keskmiselt visatud 32,8 punktiga liiga liider.

SGA joined an ELITE collection of players with 3 50+ PT games in a 7-game span: Kareem Abdul-Jabbar Elgin Baylor Kobe Bryant Wilt Chamberlain Luka Dončić James Harden Michael Jordan Damian Lillard @shaiglalex https://t.co/2vyTUJW2y7 pic.twitter.com/HaNiCQ6mi5

Aaron Wiggins lisas võitu 17, Jalen Williams 13 ja Isaiah Joe 12 punkti. Sunsi resultatiivseimaks kerkis 25 punktiga Bradley Beal.

Thunder teenis kolmanda järjestikuse võidu ja jätkab läänekonverentsis esikohal, olles kogunud 40 võitu ja üheksa kaotust. Suns (25-25) on läänes 10. positsioonil.

Teised tulemused:

Atlanta Hawks - San Antonio Spurs 125:126

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 102:112

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 115:118

Brooklyn Nets - Washington Wizards 102:119

Philadelphia 76ers - Miami Heat 101:108

Toronto Raptors - Memphis Grizzlies 107:138

Minnesota Timberwolves - Chicago Bulls 127:108

Denver Nuggets - New Orleans Pelicans 144:119

Utah Jazz - Golden State Warriors 131:128

Sacramento Kings - Orlando Magic 111:130

